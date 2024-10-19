بالشراكة مع المجتمعات العمرانية.. أركان بالم توقع 3 اتفاقيات لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة أركان بالم التابعة لمجموعة شركات بدر الدين، عن توقيع 3 عقود جديدة لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة وتشمل 3 أبراج بمشروع 205 بالشيخ زايد، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشملت العقود، عقد تنفيذ للأبراج مع تحالف بدر الدين للتشييد وشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، وعقد للإشراف على التنفيذ مع شركة إيهاف، وعقد مع شركة هيل انترناشيونال ﻹدارة المشروع.

وحضر مراسم التوقيع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأعضاء مجلس إدارة شركات بدر الدين ومسؤولي شركات CCC، إيهاف هيل انترناشيونال ودار الهندسة وجميع شركاء نجاح مشروع 205.

ويضم مشروع 205 أطول أبراج بمدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع 135 متر عن سطح البحر وبعدد 40 طابقا للبرج الواحد.

ويعد مشروع 205 أحد مشروعات الشراكة الناجحة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم، ويقع مشروع 205 على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد وهو مشروع سكني فندقي تجاري إداري ترفيهي طبي، يتميز بواجهة جنوبية طولها كيلومتر واحد على محور "26 يوليو" مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلومتر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 30% فقط ويضم نهر بطول 2 كم وعرض 10 أمتار يفصل الجزء السكني عن الخدمي بالمشروع.

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إن التطور السريع بمشروع 205 والمنتج المقدم منه يعكس مدى حرص ودقة هيئة المجتمعات العمرانية في اختيار شركائها من المطورين الجادين أصحاب الخبرات والكفاءات.

وأشار الى أن المشروع يسهم في تحقيق تنمية وقيمة مضافة للقطاع العقاري باﻹضافة إلى موارد مستدامة لهيئة المجتمعات، مشيدًا بمخطط المشروع المبتكر ومراعاة شركة أركان بالم ﻷدق التفاصيل في استغلال المساحات وتنوع اﻷنشطة بين السكنى والخدمي والسياحي والفندقي كذلك مراعاة اﻹستدامة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن شركات بدر الدين تعد واحدة من شركاء تنمية مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها وكانت من أوائل المطورين الذين عملوا بالمدينة وساهمت مشروعاتهم في تحقيق قيمة مضافة بها.

وأعربت عن سعادتها بحجم اﻹنجاز والتنفيذات المحققة حتى اﻵن بمشروع 205 مشيرة الى حرص جهاز مدينة الشيخ زايد على تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين وتسهيل اﻷجراءات.

وأضافت أن المرافق الرئيسية وصلت بالكامل الى مشروع 205 ، مؤكدة على تميز موقع المشروع والخدمات المتاحة به.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، أن مشروع 205 عبارة عن مدينة متكاملة تضم جميع العناصر التي تضمن حياة مستدامة بأعلى معايير الجودة والسعادة للعملاء.

وأضاف أن المشروع يشتمل على مليون و100 ألف متر مباني فوق اﻷرض، ومسطح ضخم تحت اﻷرض والمشروع ينفذ به أكبر ساحة انتظار سيارات فى العالم تسع نحو 26 ألف سيارة.