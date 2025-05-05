مصدر بالتعليم يكشف موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الاستعدادات جارية لإعلان وتسليم أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك تمهيدًا لانطلاق الامتحانات المقررة في منتصف يونيو المقبل، وفق الجداول الزمنية الرسمية المعتمدة من الوزارة لكلا النظامين الحديث والتقليدي.

أرقام الجلوس متاحة نهاية مايو

وأوضح المصدر أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها على الطلاب خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الحالي، حيث ستتاح للطلاب من خلال المدارس، إلى جانب إمكانية الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الذي سيتيح أيضًا معرفة مقر لجنة الامتحان لكل طالب.

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