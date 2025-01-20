مصراوي يدخل القائمة النهائية لجائزة "True Story Award" بتحقيق "الفخ الروسي"

القاهرة - (مصراوي):

دخل تحقيق (الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية) ضمن القائمة النهائية للمنافسة على جائزة "القصة الحقيقية" True Story Award الدولية لعام 2025 ليكون ضمن أفضل 3 تحقيقات عربية.

اختارت لجنة تحكيم True Story Award الدولية تحقيق "الفخ الروسي" للزميلة سارة أبو شادي، والذي نشر بمصراوي لأول مرة 23 سبتمبر الماضي، ليكون من بين أفضل 10 تحقيقات عالمية خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التحقيقات الفائزة بجائزة العام في احتفالية ستقام بمدينة بون السويسرية، وذلك في مطلع شهر يونيو القادم.

يسلط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين وعرب تم التغرير بهم وتجنيدهم في صفوف الجيش الروسي للقتال في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا منذ قرابة عامين.

ويسرد التحقيق قصص عدد من الشباب المصري والسوري سافروا إلى روسيا بحثًا عن غدٍ أفضل، لينتهي بهم الحال في الصفوف الأمامية بالجيش الروسي ليواجهوا مصيرهم إما قتلًا أو أسرًا.

جائزة "القصة الحقيقية" True Story Award للصحافة، الهدف منها جعل أصوات الصحفيين والمراسلين مسموعة خارج حدود بلدانهم الأصلية لزيادة تنوع وجهات النظر المقدمة.

للاطلاع على النص الأصلي لتحقيق "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية (اضغط هنا)