"ثوابت ومتغيرات في تصوير الشارع".. ندوة للمصور كريم الحيوان في دار الأوبرا غدا

القاهرة - مصراوي:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، ندوة للمصور الفنان كريم الحيوان، بعنوان "ثوابت ومتغيرات في تصوير الشارع" غدا الخميس بقاعة سينما الحضارة.

كريم الحيوان هو فنان بصري و مهندس مقيم في القاهرة؛ بعد تأسيس استوديو ديزاين بوينت في القاهرة عام 2002، بدأ كريم في تطوير صوره الفوتوغرافية تحت إشراف علاء عبد النبي من رويترز.

يستوحي "الحيوان" إلهامه من مدينته القاهرة، ويسعى بلا هوادة إلى البحث عن مفردات بصرية تحدد تعقيدات المدينة الحضرية الآخذة في التوسع.

في النهاية، يعمل التصوير الفوتوغرافي والفيديو كأداة سردية للكشف عن القواسم المشتركة في تجارب الحياة الجماعية، مع كون الموضوع الرئيسي لعمله هو مفهوم الاستعارات العالمية.

عُرضت أعماله في معهد العالم العربي و المدينة الدولية للفنون في باريس وفن أبوظبي وبينالي داك آرت ومركز إثراء الثقافي العالمي بالمملكة العربية السعودية وفن مصر ودرب 1718، كما تم عرضها على شبكة سي إن إن والعديد من القنوات الإقليمية، والمطبوعات الدولية.

الحيوان هو مؤسس مبادرة "Cairo Saturday Walks"، وهي مبادرة تدعو المشاركين لاستكشاف أحياء مختلفة في مصر من خلال نشاط تصوير الشوارع، مع عائدات عرض جماعي سنوي يعود إلى إحدى المناطق التي يتم زيارتها بشكل متكرر.