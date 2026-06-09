شهدت لجان الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية في عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الأحداث المتباينة والمثيرة، والتي تنوعت ما بين حالات إنسانية طارئة، وحوادث غرق، ومشاجرات بين الطلاب، فضلاً عن إجراءات قانونية حاسمة فرضتها مديريات التعليم لمواجهة الإهمال ومحاولات التدخل في أعمال الامتحانات.

تفاصيل ولادة طالبة ثانوية أزهرية داخل لجنة بالشرقية

في لفتة إنسانية طارئة، شهدت لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات أولاد صقر بمحافظة الشرقية، تعرض طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري لآلام ولادة مبكرة أثناء تواجدها داخل اللجنة لأداء الامتحان.

وتبين أن الطالبة "آية ع. ال" أدت الامتحان بصورة طبيعية، قبل أن تفاجأ بآلام المخاض عقب الانتهاء من الإجابة وأثناء تسليم ورقة الامتحان.

وتدخل المشرفون والقائمون على اللجنة بشكل سريع وموجز؛ حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، وتنسيق نقلها فوراً بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لمتابعة حالتها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط استعدادات قصوى من اللجان للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

أسماء مصابي مشاجرة طلاب الإعدادية أمام مدرسة نديبة بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة، تحول محيط اللجان إلى ساحة مشاجرة عقب انتهاء امتحانات الإعدادية؛ إذ أصيب 7 طلاب بإصابات متنوعة إثر مشاجرة نشبت أمام مدرسة "نديبة الإعدادية" التابعة لمركز دمنهور، فور خروجهم من امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين إصابة كل من: (أحمد م. م، وخالد ش. ك، ومحمود ع. ع) بجروح قطعية بالرأس بطول 3 سم وكدمات، بجانب إصابة (محمود إ. إ، ويوسف أ. م، ومحمد ع. ا، وأحمد م. ح) بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم من قرية نديبة يبلغون من العمر ما بين 14 و15 عاماً. وجرى نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم لمباشرة تحقيقات النيابة.

غرق طالبين في ترعة السبخة بالمنيا

أما في محافظة المنيا، فقد خيم الحزن على أهالي مركز سمالوط شمال المحافظة، عقب مأساة غرق طالبين في "ترعة السبخة" بالقرب من قرية العمودين، عقب خروجهما من تأدية امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطاراً بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين غرق كل من: "محمود عاشور" و"محمد عرفة"، الطالبين بالصف الثالث الإعدادي؛ وذلك بعدما قفزا في مياه الترعة للاستحمام هرباً من حرارة الطقس المرتفعة فور خروجهما من لجنة الامتحان.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سمالوط تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة موظفة تعليمية حاولت التدخل لصالح نجلها بالقليوبية

على الجانب الإداري والرقابي، فرضت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الانضباط بقرارات حاسمة؛ حيث أحالت المديرية موظفة بقسم الحسابات بإحدى الإدارات التعليمية إلى الشؤون القانونية، إثر رصد محاولتها التدخل في أعمال إحدى لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، بهدف خدمة نجلها الذي يؤدي الامتحانات باللجنة.

وأكدت المديرية عدم التهاون مع أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، واستمرار غرف العمليات في رصد المخالفات والشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع إثارة البلبلة.

أسباب استبعاد رئيس لجنة وملاحظين في امتحانات إعدادية القليوبية

وفي سياق متصل بالقليوبية أيضاً، قررت المديرية استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وملاحظين اثنين وإدارية من أعمال الامتحانات، وإحالتهم الفورية إلى التحقيق العاجل.

وجاء هذا القرار على خلفية الإهمال الوظيفي الشديد وعدم تنفيذ التعليمات والمهام المكلفين بها خلال سير الامتحانات.

وشددت المديرية على استمرار جولاتها الميدانية المفاجئة على كافة اللجان للتأكد من الانضباط التام وتوفير المناخ الملائم والمستقر للطلاب.

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