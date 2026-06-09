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استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عددًا من مشاريع التخرج لطلاب قسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضور الدكتور أسامة ندا عميد الكلية.

مشاريع تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الطلاب حول عدد من المشروعات، من بينها تطوير حملة ميديا متكاملة لكورال جامعة بنها، وتطورات مشروع "بودكاست جامعة بنها"، ومشروع "فريق الفنون الشعبية"، ومشروع "البرامج الدراسية بجامعة بنها"، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التواصل المجتمعي.

خطة جامعة بنها نحو التطوير والتحول الرقمي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أهمية هذه المشروعات في تقديم محتوى إعلامي منظم واحترافي يسهم في تعزيز الوعي الأكاديمي بالبرامج الدراسية، ويدعم توجهات الجامعة نحو التطوير والتحول الرقمي في عرض خدماتها التعليمية، فضلًا عن تعزيز الهوية الثقافية وتقديمها بصورة مبتكرة تتناسب مع روح العصر.

دعم الابتكارات الطلابية وتأهيل الخريجين لسوق العمل

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود الطلاب وتميز رؤيتهم الإعلامية، مشيدًا بقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من دراسة أكاديمية في تنفيذ مشروعات عملية متميزة، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والقائمين على هذه المشروعات.

دور الجامعات المصرية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأفكار الإبداعية والابتكارات الطلابية، وتوفير البيئة الداعمة لتنميتها وتحويلها إلى مشروعات أكثر استدامة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.