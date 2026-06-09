إعلان

رئيس جامعة بنها يستعرض مشاريع تخرج طلاب الفنون التطبيقية

كتب : أسامة علاء الدين

07:11 م 09/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة بنها يستعرض مشاريع تخرج طلاب الفنون التطبيقية (2)
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة بنها يستعرض مشاريع تخرج طلاب الفنون التطبيقية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عددًا من مشاريع التخرج لطلاب قسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضور الدكتور أسامة ندا عميد الكلية.

مشاريع تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الطلاب حول عدد من المشروعات، من بينها تطوير حملة ميديا متكاملة لكورال جامعة بنها، وتطورات مشروع "بودكاست جامعة بنها"، ومشروع "فريق الفنون الشعبية"، ومشروع "البرامج الدراسية بجامعة بنها"، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التواصل المجتمعي.

خطة جامعة بنها نحو التطوير والتحول الرقمي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أهمية هذه المشروعات في تقديم محتوى إعلامي منظم واحترافي يسهم في تعزيز الوعي الأكاديمي بالبرامج الدراسية، ويدعم توجهات الجامعة نحو التطوير والتحول الرقمي في عرض خدماتها التعليمية، فضلًا عن تعزيز الهوية الثقافية وتقديمها بصورة مبتكرة تتناسب مع روح العصر.

دعم الابتكارات الطلابية وتأهيل الخريجين لسوق العمل

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود الطلاب وتميز رؤيتهم الإعلامية، مشيدًا بقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من دراسة أكاديمية في تنفيذ مشروعات عملية متميزة، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والقائمين على هذه المشروعات.

دور الجامعات المصرية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأفكار الإبداعية والابتكارات الطلابية، وتوفير البيئة الداعمة لتنميتها وتحويلها إلى مشروعات أكثر استدامة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة بنها كلية الفنون الجميلة ناصر الجيزاوي رؤية مصر 2030 مشاريع التخرج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جريمة على إيجار محل عصير .. الجنايات تحيل قاتل ابن مالك "مقهي أسوان" للمفتي
حوادث وقضايا

جريمة على إيجار محل عصير .. الجنايات تحيل قاتل ابن مالك "مقهي أسوان" للمفتي
تحرك رسمي بشأن واقعة دعاء أطفال على والدهم في المقابر.. ومفاجأة: "الأب حي"
أخبار مصر

تحرك رسمي بشأن واقعة دعاء أطفال على والدهم في المقابر.. ومفاجأة: "الأب حي"
القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الأبرز.. أسعار أراضي "بيت الوطن" في
أخبار العقارات

القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الأبرز.. أسعار أراضي "بيت الوطن" في
صرخة طفل الفيوم هزت السوشيال ميديا والتحريات تكشف المفاجأة
حوادث وقضايا

صرخة طفل الفيوم هزت السوشيال ميديا والتحريات تكشف المفاجأة
بيان رسمي من "فالكون" بعد حبس نخنوخ
أخبار مصر

بيان رسمي من "فالكون" بعد حبس نخنوخ

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| حذف 850 ألف مواطن من بطاقات التموين خلال يونيو 2026
عاجل| نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع