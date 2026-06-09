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على بعد 30 كيلو متر تقريباً شمال مدينة المنيا تقع قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، تلك القرية الهادئة والمعروف بحب أهلها لبعضهم، وتسامحهم في الحياة وتعاونهم في كل شيء.

أحد أهالي تلك القرية من الشباب الأقباط ذاع صيطة مؤخراً، بعد أن شارك في بناء قبة مسجد رافضاً الحصول على أجر، رغم عمله الذي استغرق عدة أيام.



يقول الشاب بشارة حبيب، عامل بناء، من أهالي القرية، إنه اعتاد مشاركة أهالي القرية في بناء أي مسجد بدون مقابل، مضيفاً: "كلها بيوت الله والمحبة اللي بينا أكبر من الفلوس".

قبة العتيق ليست الأولى

وأضاف حبيب في تصريح خاص لموقع مصراوي، أنه يعمل في مجال البناء منذ 20 عاماً، وشارك طوال تلك المدة في أعمال بناء مختلفة داخل 4 مساجد بدون مقابل، وليس فقط المسجد العتيق الذي يُجرى إنشاؤه حالياً، نظراً أخبرته في بناء قباب الكنائس أيضاً.

متزوج ولدي طفلين

وأوضح الشاب أنه تعلم حب الخير ومساندة أهالي القرية من والده والذي اعتاد على التعاون مع جيرانه المسلمين والمسيحيين لسنوات طويلة، في أجواء من الحب والتآخي.

وأشار عامل البناء أنه متزوج ولديه طفلين "ولد وبنت"، وجميع أهالي القرية يعيشون في سلام ولا يعرفون اختلاف بين مسجد وكنيسة.

تفاصيل البناء والقبة

وعن تفاصيل بناء قبة المسجد، أوضح أنها استغرقت عمل لنحو 10 أيام متواصلة، ويصل قطرها 5 متر وارتفاعها 1.20 متر تقريباً، مؤكداً أنها لاقت إعجاب جميعةالقائمين على المسجد وإخوته في القرية .

واختتم الشاب حديثة بأن ردود الفعل التي شاهدها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رسمت الفرحة في قلبه ولجميع أسرته، مختتماً حديثه بأنه سيكمل تلك المسيرة طوال حياته حباً في الخير وحباً في أبناء قريته.