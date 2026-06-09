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17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عاملًا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

02:32 م 09/06/2026 تعديل في 03:28 م
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    خلال وقوع الحادث
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    مشاهد من الحادث
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    رجال الاسعاف خلال عملهم
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    مشهد من الحادث
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    مكان وقوع الحادث
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    أثناء التعامل في نقل المصابين

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شهد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل على متنها عددًا من العمال ما أدى إلى تعرضهم لإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة.


تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الدولي الساحلي، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا.

جرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية في مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، لقربه من موقع الحادث.

وتبين إصابة كل من: محمد مسعد القزاز، 28 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد أنور إبراهيم حمادة، 32 عامًا، من إدكو، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات، وكريم محمد البنا، 26 عامًا، من إدكو، بكدمات وسحجات، وجلال علي الغرباوي، 24 عامًا، من إدكو، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات.

كما أصيب في الحادث كل من: إبراهيم رمضان الرفاعي، 40 عامًا، من رشيد، بكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات، ومحمد محمود عوض، 29 عامًا، من إدكو، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد إبراهيم السعدني، 30 عامًا، من إدكو، باشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات، وإبراهيم رزق باتع، 45 عامًا، من رشيد، بكدمات وسحجات.

وكل من: محمد محمد أبو طالب، 26 عامًا، من رشيد، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، ومحمد رزق باتع، 40 عامًا، من رشيد، بكدمات وسحجات، وسامي أحمد حمادة، 55 عامًا، من إدكو، بكدمات وسحجات، وأحمد عزت عوض، 31 عامًا، من إدكو، بكدمات وسحجات، ومحمد عزت عوض، 28 عامًا، من قرية إبراهيم الدسوقي، باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وإصابة كل من: كريم عوض العلواني، 22 عامًا، من إدكو، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات، وإسماعيل إبراهيم عبدالعزيز، 35 عامًا، من إدكو، باشتباه إصابة بالعمود الفقري وخلع بالكتف الأيسر، وأحمد عماد صالح، من إدكو، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه نزيف بالبطن.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كفر الشيخ حادث مروري الإسعاف

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