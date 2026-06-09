أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ الجامعي الجديد في إجراء جراحة استكشافية عاجلة لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، تعرض لإصابة نافذة بالصدر إثر سقوطه على سيخ حديد اخترق منطقة الصدر وتسبب في مضاعفات خطيرة حول القلب.

وأوضح رئيس الجامعة أن المريض وصل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة حرجة، الأمر الذي استدعى سرعة التعامل الطبي معه وفق أعلى درجات الجاهزية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الكفاءة الكبيرة التي تتمتع بها المستشفيات الجامعية في استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تضم كوادر طبية متخصصة تمتلك خبرات عالية في التعامل مع الحالات الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الطبية التي تحققها مختلف الأقسام بالمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن الفحوصات الإكلينيكية والأشعات العاجلة أظهرت وجود نزيف وتجمع دموي بالغشاء التاموري المحيط بالقلب، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري وإدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية عاجلة.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه خلال الجراحة تبين وجود تهتك بالغشاء التاموري المحيط بالقلب مصحوبًا بنزيف نشط، وتمكن الفريق الطبي من تفريغ التجمع الدموي والسيطرة الكاملة على النزيف وإصلاح الإصابة بنجاح، مما ساهم في استقرار الحالة وإنقاذ حياة المريض.

وأشار الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، والدكتور محمد حسني أبو الدهب، نائب مدير المستشفى، إلى أنه عقب انتهاء الجراحة تم نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، حيث استقرت حالته الصحية وتم فصله بنجاح من جهاز التنفس الصناعي، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة حتى تماثله للشفاء.

وضم فريق جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور عصام البدري أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أيمن عبد المطلب مدرس جراحة القلب والصدر، كلًا من الدكتور زياد عصام مدرس مساعد بالقسم، والدكتور مصطفى سيد، والدكتور محمد رجب المعيدين بالقسم، ومهند جمال الطبيب المقيم بالقسم.

كما ضم فريق التخدير، تحت إشراف الدكتور فوزي عباس، الدكتور شهاب أحمد مدرس مساعد، والأطباء المقيمين محمد اليمني، وفارس أحمد، ومصطفى خالد، إلى جانب طاقم التمريض بقيادة مستر محمد البدري، الذين ساهموا جميعًا في نجاح التدخل الجراحي وإنقاذ حياة المريض.