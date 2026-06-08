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"خسائر تجاوزت المليون".. القضاء ينصف مزارعًا بعد نفوق أبقاره بكفر الشيخ - فيديو

كتب : إسلام عمار

11:09 م 08/06/2026

محكمة جنح مستأنف فوه

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أيدت محكمة جنح مستأنف فوه بمحافظة كفر الشيخ حكم أول درجة الصادر بحبس مالك مصنع أعلاف لمدة عام ونصف، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 101 ألف جنيه لصالح أحد المزارعين.

تفاصيل القضية


جاء الحكم على خلفية القضية رقم 1243 لسنة 2026 جنح مركز فوه، والتي تضمنت شكوى تقدم بها المزارع أحمد علي يوسف شحاتة، المقيم بمركز فوه، بعد نفوق 4 أبقار حلابة من السلالة الأمريكية نتيجة تناولها علفًا غير صالح للاستهلاك الحيواني، وفقًا للتقارير البيطرية والزراعية.

لجان بيطرية لفحص أسباب النفوق


كانت نيابة فوه قد أمرت بانتداب لجنة من الطب البيطري لفحص الأبقار المريضة، فيما شكّل الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لجنة متخصصة للكشف على الحيوانات النافقة وتحديد أسباب النفوق.

وضمت اللجنة الدكتور عصام منيسي، مدير إدارة فوه البيطرية، والدكتور أحمد محمد زين، رئيس التفتيش على اللحوم، والدكتور مفيد يوسف جودة، باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، والدكتورة غادة أحمد الجمال، باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ.

تقارير الفحص تكشف السبب


كشف تقرير الفحص البيطري أن سبب نفوق الأبقار يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإصابة بنزلة معوية حادة.

وللوقوف على أسباب الإصابة، قام باحثو مركز بحوث صحة الحيوان بسحب عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة.

كما أشار تقرير سابق أعدته لجنة من إدارة فوه البيطرية أثناء معاينة الأبقار قبل نفوقها إلى الاشتباه في وجود تغيرات بمكونات العلف المقدم للحيوانات، وأوصى بسحب عينات من العلف الموجود بالحظيرة وإرسالها للجهات المختصة لفحصها وتحليلها.

العلف غير صالح للاستهلاك الحيواني


أظهر تقرير الإدارة العامة للأعلاف والتغذية الحيوانية، وفقًا لنتائج تحليل ثلاث عينات من علف الأبقار الحلاب عالي الإدرار بنسبة بروتين 22%، والمأخوذة من مزرعة المزارع المتضرر، أن العينات غير صالحة للاستهلاك الحيواني.

وأوضح التقرير أن العينات احتوت على نسب مرتفعة من السموم الفطرية «الأفلاتوكسين» بلغت 26 جزءًا في البليون، بينما لا يتجاوز الحد المسموح به 20 جزءًا في البليون.

كما كشفت الفحوص الميكروبيولوجية أن العينات كانت في حالة ميكروبية سيئة للغاية، لاحتوائها على بكتيريا مرضية بمعدلات تجاوزت الحدود المسموح بها.

خسائر تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه


وقال المزارع أحمد يوسف شحاتة إن نفوق الأبقار الأربع تسبب له في خسائر تُقدر بنحو مليون ونصف المليون جنيه، مؤكدًا أنه لجأ إلى الطرق القانونية لإثبات حقه والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.


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