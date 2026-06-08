"مشنوقًا وملقى في ترعة".. الأمن يكشف هوية طفل عُثر على جثمانه بالشرقية

شهدت منطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، حالة من الاستنفار بعد اندلاع حريق محدود داخل معمل التأمين الصحي، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ بغرفة الأشعة، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة داخل المبنى وإثارة حالة من القلق بين المتواجدين.

حريق بمعمل التأمين الصحي

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بقيادة اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيفة مأمور قسم شرطة الفيوم أول، باندلاع حريق داخل قسم الأشعة بمبنى التأمين الصحي بمنطقة عزة زيدان.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل غرف الأشعة والمعمل بالدور الأول، وامتد إلى ثلاث غرف مخصصة للأشعة وغرفة التحميض، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.

السيطرة على حريق بمعمل التأمين الصحي

دفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، تحت إشراف العقيد إسلام حمدي وكيل إدارة الحماية المدنية، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى باقي المبنى والمناطق المجاورة.

كما نجحت القوات في إخلاء نحو 15 شخصًا من داخل المبنى قبل تفاقم الحادث، من بينهم سيدة تم إنقاذها عبر أحد ضباط الحماية المدنية بعد كسر نافذة الغرفة بسرعة قبل وصول النيران إليها.

عدد المصابين في الحريق

أكد مصدر طبي أنه تم نقل 9 حالات إصابة باختناق إلى مستشفى الفيوم الجامعي، نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة من موقع الحريق، مشيرًا إلى استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

متابعة المحافظ لواقعة حريق معمل التأمين الصحي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم تداعيات الحادث، ووجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى استقرارها.

كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

وأكدت مصادر بديوان عام المحافظة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى بعد تلقي العلاج، مع استمرار متابعة باقي الحالات حتى تمام الشفاء.

لينك الفيديو...