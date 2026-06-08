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شهد أمام مقر النادي المصري الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، تجمع أعداد غفيرة من جماهير النادي المصري استعدادًا للتوجه إلى محافظة السويس لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المرتقبة أمام فريق إنبي بنهائي بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

استعدادات جماهيرية لحضور نهائي كأس عاصمة

وتجمع المشجعون منذ ساعات أمام مقر النادي، استعدادًا لاستقلال الأوتوبيسات التي وفرها النادي لنقل الجماهير إلى استاد السويس الجديد، في مشهد عكس حجم الحماس والترقب الذي يسبق المواجهة النهائية.

وارتدى المشجعون التيشرتات الخضراء الخاصة بالنادي المصري، فيما حرص العديد منهم على حمل الأعلام وأدوات التشجيع المختلفة، وسط أجواء احتفالية سادت المكان قبل انطلاق الرحلة نحو السويس.

هتافات حماسية من جماهير بورسعيد قبل نهائي كأس عاصمة

ورددت الجماهير العديد من الهتافات التشجيعية التي عبرت عن ثقتها في قدرة الفريق على تحقيق اللقب، من بينها: "الليلة عيد الكأس في بورسعيد"، و"أوه مصراوي"، و"العب يا مصري"، و"المرادي بجد مش هنسيبها لحد"، في رسالة دعم قوية للاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

وتأمل جماهير المصري في أن ينجح الفريق في حصد لقب كأس عاصمة مصر وإهدائه إلى جماهيره الوفية التي واصلت دعمه طوال مشوار البطولة، وتحملت مشقة السفر والتنقل خلف الفريق في مختلف الملاعب.

مواجهة مرتقبة بين إنبي والمصري

ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري مع نظيره إنبي في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب استاد السويس الجديد، وسط حضور جماهيري كبير من جماهير النادي المصري.