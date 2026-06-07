استقبل نيافة الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها، وفد بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على سيامته أسقفًا للإيبارشية.

وضم الوفد فضيلة الشيخ مؤمن الهواري، والشيخ جمال علي، والشيخ هاني عبدالعليم، والدكتور إبراهيم فارس، والدكتور حسن يوسف، والدكتورة ريم مصطفى، والمهندسة غادة البنا أعضاء مجلس الأمناء، إلى جانب محمد عبد الفتاح المنسق العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، ونانسي القاضي، ومروة صابر، ومنى عباس، وأميرة عبد الحكيم، وذلك بحضور القمص بنيامين مزيد.

التأكيد على قيم الوحدة الوطنية

أكد الدكتور إبراهيم فارس، المتحدث الرسمي لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، أن المصريين يمثلون نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أن المناسبات الدينية المختلفة تعكس دائمًا روح المحبة والتآلف بين أبناء الوطن.

وأضاف أن هذه الأيام تتزامن مع الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وصوم الرسل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يجسد عمق الروابط الوطنية والإنسانية بين المصريين.

إشادة بمسيرة 25 عامًا من العطاء

أشاد المتحدث الرسمي لبيت العائلة المصرية بمسيرة الأنبا سارافيم، مؤكدًا أنه كرّس حياته لخدمة أبناء الإيبارشية بكل إخلاص، وقدم نموذجًا متميزًا في العمل الروحي والاجتماعي والتنمية على مدار 25 عامًا من العطاء المتواصل.

وأشار إلى أن نيافته ترك بصمات واضحة في مختلف مجالات الخدمة، وأسهم في دعم قيم المحبة والتسامح وخدمة المجتمع، بما عزز مكانته في قلوب أبناء الإيبارشية وأهالي الإسماعيلية.

دعوات بالخير لمصر وأبنائها

واختتم المتحدث الرسمي لبيت العائلة المصرية تصريحاته بالدعاء للأنبا سارافيم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبارك الله سنوات خدمته المقبلة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والمحبة، ويواصل الوطن مسيرته نحو التنمية والازدهار.