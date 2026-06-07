كشف والد الشقيقتين «يسرا ويمنى»، تفاصيل حضوره اليوم الأحد أولى جلسات الاستئناف المقدم من ابنتيه على حكم أول درجة، والذي قضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهما في قضية تزوير محررات رسمية خاصة بمفردات راتبه، جرى استخدامها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.

الأب: وجودي بالمحكمة دفاع عن ابنتيّ

وقال الأب في تصريحات لـ«مصراوي» إنه حرص على التواجد داخل قاعة المحكمة، مؤكدًا أن حضوره يأتي من منطلق قانوني وأخلاقي، باعتباره الأحرص على مصلحة ابنتيه والدفاع عنهما، رغم الوضع القانوني الذي وصفهما كمتهمتين في القضية.

وأضاف أن ما حدث «قدر الله وما شاء فعل»، مشيرًا إلى تمسكه بالدفاع عن ابنتيه رغم تعقيدات القضية.

اتهامات بوجود شريك مجهول في الواقعة

وأوضح الأب أنه أدلى بأقواله أمام المحكمة بشأن استخدام المستندات المزورة، معتبرًا أن الواقعة تمت بسوء نية من جانب المتهمة الأولى، إلى جانب طرف آخر مجهول، سبق أن أشارت إليه محكمة أول درجة.

وأكد أن هذا الطرف «لن يظل مجهولًا»، موضحًا امتلاكهم لأدلة سيجري تقديمها خلال سير القضية لإثبات دور هذا الشخص في الواقعة.

8 مستندات مزورة في دعاوى النفقة

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بمستند واحد فقط، بل تشمل 8 مستندات مزورة استُخدمت في 8 دعاوى مختلفة، موضحًا أن عددًا من تلك الدعاوى صدرت فيها أحكام استندت إلى هذه المستندات.

وأضاف أن تلك الأحكام تسببت في أضرار مالية، مؤكدًا في الوقت ذاته إمكانية معالجة هذه التداعيات قانونيًا.

الاستناد إلى أقوال المتهمة الثالثة

وأكد الأب تمسكه بأقوال المتهمة الثالثة في التحقيقات، والتي ذكرت — بحسب روايته — أن المستندات قدمتها المتهمة الأولى، وهي والدة الفتاتين.

كما لفت إلى أن المستندات المزورة قُدمت منذ لحظة رفع الدعاوى، وليس أثناء تداولها فقط، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود معرفة مسبقة بتفاصيل المستندات وقيم الدخل الواردة بها.

انتقاد لدفاع المتهمات

وانتقد الأب ما وصفه بتناقض دفاع المتهمات، موضحًا أن الدفاع وصف المستندات أمام المحكمة بأنها «مزورة بشكل فاضح»، متسائلًا: كيف قُدمت تلك المستندات للمحاكم في 8 دعاوى مختلفة إذا كان التزوير واضحًا بهذه الصورة؟

وأشار إلى أن المحاكم التي نظرت تلك القضايا تمتلك خبرات واسعة في فحص المستندات، ما يجعل الدفع بكيدية الاتهام — بحسب قوله — غير منطقي في ظل وجود مستندات وتقارير رسمية ضمن أوراق القضية.

مستندات من شركات مختلفة

وأضاف أن التحقيقات أثبتت وجود 8 مستندات مزورة كاملة، بعضها لا يحمل توقيعات صحيحة، فيما تضمن البعض الآخر أختامًا لا تخص الجهات المنسوب صدورها عنها.

كما أشار إلى أن بعض المستندات نُسبت إلى شركة في محافظة أسوان، في حين توجد مستندات أخرى مرتبطة بشركة مختلفة بمحافظة أسيوط، مؤكدًا أن أوراق القضية تضمنت ما يثبت تزويرها أيضًا.

الأب: استغلال الفتاتين للضغط عليه

واختتم الأب تصريحاته بالتأكيد على أن الفتاتين جرى استخدامهما في الأزمة للضغط عليه وتحقيق مكاسب مالية، معتبرًا أن الهدف من تقديم تلك المستندات كان استصدار أحكام مالية ضده قد تؤدي إلى تعثره عن السداد، خاصة مع الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة التي تنتهي غالبًا بخيار «الدفع أو الحبس».

وتعقد الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، غدًا الأحد، أولى جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من الشقيقتين "يسرا ويمنى"، على حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانتهما بتزوير محرر رسمي يثبت مفردات راتب والدهما لتقديمه في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.

تشكيل هيئة المحكمة

وتُعقد وقائع الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، وأحمد محمد فهمي، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور أمانة سر محمد فاروق.