قررت النيابة العامة بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهم في واقعة اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

تفاصيل الاتهام

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المسؤول التعليمي بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل التدخل لمساعدتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس والعمل على تعديل درجاتها، وفق ما ورد في التحقيقات الأولية.

تداعيات الواقعة

وكانت الواقعة، أثارت ردود فعل واسعة عقب تداول مقطع مصور نُسب إلى المتهم، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استكمال التحقيقات

وتواصل النيابة العامة، بالقليوبية الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب فحص الأدلة والبلاغات المقدمة، للوقوف على حقيقة الاتهامات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

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