أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية جاهزية جميع لجان الشهادة الإعدادية لاستقبال الطلاب اليوم السبت مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات داخل المدارس.

المراوح والصيانة والدعم النفسي للطلاب

أوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن المديرية انتهت من أعمال تجهيز اللجان ومراجعة المدارس، مع التأكد من جاهزية المراوح وكافة وسائل التهوية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.



وأضاف أن هناك تعليمات واضحة لرؤساء اللجان والملاحظين بحسن التعامل مع الطلاب ومراعاة حالتهم النفسية خلال الامتحانات، بما يضمن أداءهم للاختبارات في أجواء مستقرة.

تحذيرات بشأن الهواتف المحمولة



شدد هاني عنتر على منع اصطحاب الهواتف المحمولة الذكية داخل اللجان، مؤكداً السماح فقط بالهواتف التقليدية ذات الأزرار على أن تُغلق وتسلم قبل دخول اللجنة ثم يستردها الطالب عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يأتي حفاظاً على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات.

رسالة إلى أولياء الأمور

طالب وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس أثناء الامتحانات، مؤكداً أن التجمعات أمام البوابات تعيق حركة الطلاب وتسبب ازدحاماً غير مبرر.

وأضاف: "لا داعي للقلق على أبنائكم، جميع اللجان جاهزة وتم توفير كل ما يلزم لخروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة".

89 ألف طالب يؤدون الامتحانات داخل 413 لجنة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أنهت تجهيز 413 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة لاستقبال 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة.

كما يشارك في أعمال الامتحانات 14 ألفاً و555 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدول الامتحانات

يؤدي الطلاب اليوم السبت 6 يونيو 2026 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

ويستكمل الطلاب الامتحانات وفق الجدول التالي:

الأحد 7 يونيو: الجبر والإحصاء من 9:00 إلى 11:00 صباحاً، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 إلى 12:30.

الإثنين 8 يونيو: العلوم من 9:00 إلى 11:00 صباحاً.

الثلاثاء 9 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى من 9:00 إلى 11:00 صباحاً.

الأربعاء 10 يونيو: الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحاً، والتربية الفنية من 11:30 إلى 1:30 ظهراً.

الخميس 11 يونيو: الهندسة من 9:00 إلى 11:00 صباحاً، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1:00 ظهراً.