أكدت سي سوشما، نائب سفير جمهورية الهند بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الهندية وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية بعد رفعها إلى مرتبة "الشراكة الاستراتيجية" في عام 2023، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصرية تجاوز 5 مليارات دولار، ما يجعل الشركات الهندية شريكًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضافت أن العام الماضي شهد 10 زيارات وزارية متبادلة بين القاهرة ونيودلهي، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بتعميق التعاون.

أكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر

أوضحت نائب السفير أن الهند تمتلك أكبر استثمار أجنبي في مصر عبر شركة "TCI Sanmar" في بورسعيد، إضافة إلى شركة "بيرلا لأسود الكربون" بالإسكندرية، التي تسهم سنويًا بحوالي 150 مليون دولار في الصادرات المصرية.

احتفالية اليوم العالمي لليوجا بقلعة قايتباي

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية مساء الجمعة، في إطار اليوم العالمي لـ"اليوجا"، بالممشى السياحي لقلعة قايتباي بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وتعد هذه الفعالية الاستهلالية الثانية بعد محطة الإسماعيلية، تمهيدًا للحدث العالمي المرتقب عند سفح الأهرامات في 21 يونيو الجاري.

قايتباي.. منارة ثقافية تحتفي باليوجا

أشارت نائب السفير إلى أن اختيار قلعة قايتباي، التي شُيدت فوق موقع "فنار الإسكندرية" القديم، يهدف إلى بعث رسالة حضارية تؤكد أن الإسكندرية لا تزال منارة للثقافة. وشددت على أن اليوجا أصبحت أسلوب حياة للمصريين لتحقيق السلام الداخلي، وهي جزء من التبادل الثقافي بين البلدين الذي يشمل السينما (بوليوود) والمطبخ الهندي.

300 مشارك وبرنامج ثقافي متنوع

تضمنت الاحتفالية ورشة عمل لليوجا قدمتها الدكتورة ساراسواتي، بمشاركة نحو 300 فرد، تلاها برنامج فني شمل رقص "الكاثاك" التقليدي وعروض "بوليوود" الحديثة، بالإضافة إلى فقرة غنائية بالهندية للموهبة المصرية جنى عمر. كما تضمنت الفعالية معرضًا مصورًا لأبرز المعالم الهندية مثل "تاج محل" و"المسجد الجامع".

واختتمت نائبة سفير الهند تصريحاتها بالإشادة بالدعم الذي قدمته محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مؤكدة حرص السفارة على استمرار هذه الفعاليات في المدينة الساحلية التي تعد المركز التجاري والصناعي الأهم بعد القاهرة.