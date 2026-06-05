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سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا أمام قلعة قايتباي بالإسكندرية - فيديو وصور

كتب : محمد البدري

08:45 م 05/06/2026
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (4)
  • عرض 9 صورة
    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (3)
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (5)
  • عرض 9 صورة
    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (6)
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (7)
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (2)
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (8)
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    سفارة الهند تنظم يوجا عالمية في الاسكندرية (9)

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نظمت سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لليوجا (IDY) بالممشى السياحي لقلعة قايتباي بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. حضر الفعالية السيدة سي سوشما، نائب سفير الهند بالقاهرة، وممثلون عن وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إضافة إلى طلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات، وسط جلسات تدريبية وعروض فنية تعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

الاحتفالية تمهيد للاحتفال الأكبر عند الأهرامات

أوضحت سي سوشما أن هذه الفعالية هي الثانية بعد تنظيمها في محافظة الإسماعيلية، وتأتي تمهيدًا للحدث الأكبر الذي سيقام عند سفح الأهرامات في الحادي والعشرين من يونيو الجاري.

من "ستانلي" إلى "قايتباي"… يوغا في رحاب التاريخ

اختير موقع قلعة قايتباي لتعزيز الرسالة السياحية والثقافية، بعد نجاح الفعالية السابقة بشاطئ ستانلي. وأشارت سي سوشما إلى أن القلعة، التي بُنيت على موقع "فنار الإسكندرية" القديم، تمثل رمزًا للثقافة والحضارة، تمامًا كما تهدف اليوجا لنشر السلام الداخلي والوئام بين الشعوب.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند

أوضحت نائب السفير أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي ارتقت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" منذ عام 2023، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ما انعكس في نمو الاستثمارات الهندية بمصر لتصل إلى 5 مليارات دولار، مع شركات كبرى مثل "TCI Sanmar" في بورسعيد و"بيرلا لأسود الكربون" بالإسكندرية.

برنامج ثقافي وفني متنوع

شارك نحو 300 شخص في الفعالية التي تضمنت ورشة عمل لليوجا قدمتها الدكتورة ساراسواتي، تلتها عروض فنية شملت رقص "الكاثاك" التقليدي وعروض "بوليوود"، بالإضافة إلى فقرة غنائية باللغة الهندية قدمتها الموهبة المصرية "جنى عمر" ومعرض صور لمشاهير المعالم الهندية مثل "تاج محل" و"بوابة الهند".

شراكات محلية لتعزيز الصحة والرياضة

تعاونت السفارة مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ومجموعات الجري المحلية مثل "Alex Runners"، لتأكيد دور الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وتعميق الصداقة بين الشعوب.

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يوجا عالمية سفارة الهند الاسكندرية اليوم العالمي لليوجا قلعة قايتباي

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