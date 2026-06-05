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"مصاصة" كادت تنهي حياته.. كيف نجح فريق طبي في إنقاذ حياة طفل بالشرقية؟ (صور)

كتب : ياسمين عزت

07:27 م 05/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل
  • عرض 4 صورة
    فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل
  • عرض 4 صورة
    فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل

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شهد مستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية نجاحًا طبيًا وإنسانيًا في الوقت ذاته، حيث تمكّن الفريق الطبي من إنقاذ طفل من ذوي الهمم يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد ابتلاعه جسمًا غريبًا، باستخدام منظار القولون دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

لحظات حرجة وتحرك سريع للفريق الطبي

وصل الطفل إلى وحدة مناظير الجهاز الهضمي بصحبة أسرته في حالة قلق شديد، خوفًا من المضاعفات التي قد تهدد حياته. وبخبرة عالية، تعامل الفريق الطبي مع الحالة، مع التركيز على إجراء آمن ودقيق، يعكس المهارة والكفاءة الطبية في المستشفى.

استخراج الجسم الغريب بنجاح

تمكن الفريق من استخراج الجسم الغريب، الذي تبين أنه “عصا مصاصة”، دون أي جراحة، ما أسهم في إنقاذ حياة الطفل وطمأنة أسرته، وسط فرحة كبيرة لجميع الحاضرين.

بعد الاستقرار: فرحة وأمان

بعد التأكد من استقرار حالة الطفل، غادر المستشفى وهو بحالة جيدة، حاملاً معه الطمأنينة والراحة، مؤكدًا أن المستشفى لم يكتفِ بعلاجه، بل أعاد له شعور الأمان والراحة النفسية.

نجاح طبي وإنساني يضاف إلى إنجازات مستشفى أبوحماد

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا النجاح يعكس تطور وحدة المناظير وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة دون تدخل جراحي، مؤكدًا على أهمية الجمع بين المهارة الطبية والبعد الإنساني في تقديم الرعاية الصحية.

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مستشفى أبوحماد المركزي إنقاذ حياة طفل منظار القولون وزارة الصحة

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