أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، يرافقه البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، جولة ميدانية بأرض البطريركية بشارع فؤاد، المزمع إقامة مستشفى جديد عليها، لدراسة آليات استكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء التنفيذ الفوري.

إنشاء مستشفى جديد في الإسكندرية

وقال المحافظ إن المستشفى سيكون صرحًا طبيًا كبيرًا ونقلة جديدة تنضم إلى المنظومة الصحية في قلب الإسكندرية؛ مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشمل عيادات خارجية في كافة التخصصات، وأقساماً علاجية متنوعة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

رعاية طبية شاملة لأهالي الإسكندرية

وأضاف أن المستشفى سيتضمن أيضًا مراكز متكاملة لإجراء كافة أنواع التحاليل والأشعة لتقديم رعاية طبية شاملة، وذلك لضمان استفادة أكبر قطاع من المواطنين من الخدمات الطبية المتميزة التي سيقدمها.

ومن جانبه، أعرب البابا ثيودوروس الثاني عن امتنانه العميق للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة المصرية للمشروعات الإنسانية والتنموية، قائلاً: "مصر كانت وستظل دائماً بلد الأمن والأمان، وواحة السلام التي تحتضن الجميع".

رسالة محبة وعطاء إنساني

وأضاف أن المستشفى الجديد ليس مجرد مبنى طبي، بل هو تجسيد لرسالة المحبة والعطاء الإنساني والاجتماعي التي تضطلع بها البطريركية، والتي تنطلق جذورها من أرض مصر لتمتد بالرعاية والعون لأهل الإسكندرية، ومنها إلى كافة ربوع القارة الأفريقية السمراء.