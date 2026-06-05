تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، يرافقه البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، مبنى مدرسة "أفيروف للبنات" التابع للبطريركية، للوقوف على المخطط الهندسي والموقف التنفيذي لمشروع الترميم الشامل.

خطة ترميم مدرسة أفيروف للبنات

ويتكون المبنى التاريخي من طابقين تضم غرفاً وقاعات مبنية على الطراز المعماري الكلاسيكي بالحوائط الحاملة، ومن المزمع خضوعه لخطة ترميم تستهدف إحياء هويته التراثية الفريدة.

مؤسسة أكاديمية وثقافية دولية كبرى

ومن المقرر تحويل المبنى بعد الترميم إلى مؤسسة أكاديمية وثقافية دولية كبرى، تقدم برامج دراسات عليا متخصصة بالتعاون مع الجامعات اليونانية تسهم في توثيق الروابط الحضارية بين مدينة الإسكندرية واليونان.

شارك في الجولة المطران ذمسكينوس الأزرعي، أسقف مريوط والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط، فضلًا عن عدد من قيادات البطريركية والاستشاريين الهندسيين القائمين على المشروع.

القيمة المعمارية لمبنى أفيروف

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول القيمة المعمارية للمبنى الذي شُيّد في أواخر القرن التاسع عشر بتمويل من رجل الأعمال اليوناني جورج أفيروف، لمعرفة الطاقة الاستيعابية والعدد المحدد للطلاب في كل قاعة دراسية بما يضمن جودة التعليم الأكاديمي.

وأشار إلى أن هذا الصرح التعليمي والثقافي المرتقب سيكون نواة دولية متخصصة لتقديم برامج الماجستير في مجالات الفلسفة، وعلم النفس، والآثار، ليمثل منارة لتبادل الفكر والعلوم الإنسانية بين الحضارات تعزز من مكانة الإسكندرية العلمية، لاسيما وأن هذه البرامج تُقدم بالتعاون بين الجامعات اليونانية.

مساحات كافية لانتظار السيارات لخدمة الكنيسة

وشدد المحافظ على أهمية التخطيط المروري والهندسي المحيط بالمشروع، موجهاً بضرورة توفير ممر آمن ومساحات كافية لانتظار السيارات لخدمة الكنيسة والصرح الأكاديمي وكامل المنطقة المحيطة بها لتفادي أي تكدس مروري مستقبلي.

وأصدر عطية توجيهات لرئيس حي وسط، بالتنسيق اللحظي واليومي مع مسؤولي البطريركية، وتسهيل كافة الإجراءات، وتذليل أي عقبات تواجه المشروع من خلال أجهزة الحي التنفيذية، مؤكداً تقديم كامل الدعم اللوجستي لإنجاز هذا العمل بكفاءة عالية.