أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية فى مركز الفتح شملت قريتي "المعصرة" و"الواسطى"؛ للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة قطاعات التموين، الصحة، مياه الشرب، والسلامة المهنية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب محمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، حيث أسفرت المتابعة عن رصد عدد من المخالفات الفورية وتوجيهات عاجلة لتصحيح المسار الإداري والخدمي.

مخالفة وزنية في مخبز المعصرة واختبار السيرفيس

استهل محافظ أسيوط جولته المفاجئة بتفقد مخبز بلدي بقرية المعصرة، لمتابعة مراحل إنتاج الخبز المدعم؛ حيث أمر بوزن عينات عشوائية من الأرغفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأسفر الفحص عن رصد نقص في الوزن المقرّر قانونًا، ووجّه المحافظ بتحرير محضر فوري بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المخبز.

وعلى الصعيد الميداني، استمع المحافظ لشكاوى ومطالب أهالي القرية، ووجّه برفع المخلفات المتراكمة بجوار الوحدة الصحية فورًا، وتكليف رئيس المركز بتوفير سيارة كسح لخدمة المنطقة.

كما استوقف اللواء علوان عددًا من سيارات السيرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وعدم فرض زيادات غير قانونية على الركاب.

أزمة طفايات حريق في محطة وقود "الواسطى"

امتدت الجولة المفاجئة إلى قرية الواسطى، حيث تفقد المحافظ محطة وقود بالمنطقة؛ ورصدت المتابعة عدة ملاحظات سلبية تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كان أبرزها عدم جاهزية بعض طفايات الحريق، وضعف تدريب العاملين بالمحطة على التعامل مع حالات الطوارئ.

وشدد علوان على سرعة تلافي هذه الملاحظات ومراجعة منظومة الأمان بالمحطة كاملاً لحماية الأرواح.

تفتيش على صيدلية وحدة طب الأسرة

وفي قطاع الرعاية الطبية، فاجأ المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية المعصرة، وتفقد أقسام الاستقبال، ومعمل الطوارئ، والصيدلية؛ للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال، موجهًا بالحفاظ على مخزون استراتيجي دائم.

كما تابع سير العمل بعيادتي تنظيم الأسرة والمشورة، واطلع على معدلات تردد المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، وحسن استقبال المترددين على الوحدة وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.

كوب مياه من المحطة الارتوازية

واختتم محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة المياه الارتوازية بقرية المعصرة، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وضمان وصول مياه شرب نظيفة للأهالي.

واطلع على مكونات المحطة التي تضم 3 آبار جوفية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 لترًا في الثانية لكل بئر، حيث تعمل بالتكامل مع المحطة الطوابية لتغطية احتياجات نحو 50 ألف نسمة من سكان القرية والمناطق المجاورة.

وخلال تفقد انتظام الطلمبات، اطمأن المحافظ شخصيًا على جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام، حيث قام بشرب كوب من المياه المنتجة للتأكيد على مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية، مؤكدًا استمرار جولاته المفاجئة بكل حزم لرفع كفاءة المرافق الأساسية بالدولة.