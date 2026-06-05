في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التصنيع الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، دشنت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أول خط إنتاج للطماطم المقشرة محليًا في مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

الطاقة الإنتاجية تصل لـ 12 طن طماطم

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الطماطم الجديد الذي افتتحه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ضمن يسمى بـ"المركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة الطماطم بكلية الزراعة"، 4 أطنان في الوردية الواحدة، ويمكن تشغيل المصنع على ثلاث ورديات بإجمالي 12 طنًا يوميًا.

1.3 مليون تكلفة خط إنتاج الطماطم

وتقدر بتكلفة خط إنتاج الطماطم والمعدات بـ 1.3 مليون يورو بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، بالإضافة إلى مساهمة جامعة الإسكندرية بنحو 45 مليون جنيه في أعمال التجهيزات والبنية التحتية للمركز، من بينها شراء محول كهرباء جديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

فوز زراعة الإسكندرية بتنفيذ المشروع

ووفقًا للدكتورة هبة سلامة، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بدأت فكرة المشروع قبل نحو 4 سنوات وتقدمت له 6 جامعات وجهات بحثية، قبل أن تفوز الكلية باستضافة المركز وخط الإنتاج بفضل امتلاكها البنية التحتية والخبرات الأكاديمية والتخصصات العلمية المرتبطة بالصناعات الغذائية.

الأول من نوعه في مصر

وأشارت عميد الكلية إلى أن خط الإنتاج الجديد يعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج هذه الأصناف محليًا، منوهة أنه سينتج لأول مرة في السوق المصري منتجات الطماطم المقشرة الكاملة والطماطم المقشرة المقطعة، وهي منتجات تعتمد عليها الفنادق والمطاعم ويتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وأضافت أن المشروع لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يمثل صرحًا علميًا وتطبيقيًا جديدًا يربط بين الباحث والمزارع وقطاع التصنيع الغذائي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية تسهم في تطوير المهارات وبناء القدرات ودعم الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

أول منشأة صناعية في جامعة مصرية

ومن جانبه، وصف المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، المركز الذي يعد أول منشأة تعليمية وتطبيقية متخصصة في تصنيع الطماطم الكاملة المقشرة، والطماطم المقشرة المقطعة، داخل مؤسسة جامعية مصرية، بأنه ليس مجرد مشروع صناعي جديد، بل خطوة حقيقية نحو توطين الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

شراكة ناجحة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية

وأوضح المحافظ أن افتتاح المركز يعد ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسات الدولة والجامعات والمنظمات الدولية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة الإسكندرية في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن المركز يمثل إضافة قوية لقطاع الصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، خاصة أنه يفتح المجال أمام إنتاج منتجات كانت تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد من الخارج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والخريجين وفق أحدث المعايير.

وأكد على حرص المحافظة على دعم المشروعات التنموية والبحثية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز علمي وصناعي واقتصادي رائد، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لانطلاق المزيد من المبادرات الصناعية والبحثية الناجحة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

خبرات علمية وبحثية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية إن افتتاح المركز يمثل تتويجًا للجهود المتميزة التي تبذلها جامعة الإسكندرية، بما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية وقدرات تدريبية، لتقديم نموذج متكامل يربط بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير قطاع التصنيع الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأشاد بالشراكة الناجحة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والتي تعكس الثقة الدولية في إمكانيات جامعة الإسكندرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.

تدريب وتأهيل الطلاب بكلية الزراعة

وأوضح عبد الحكيم، أن المركز يمثل إضافة نوعية لإمكانات كلية الزراعة وجامعة الإسكندرية، حيث سيسهم في تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين والكوادر الفنية على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم توجه الدولة نحو تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.