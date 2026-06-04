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في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:49 م 04/06/2026

كروان مشاكل

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أحالت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أ.ع.م" وشهرته "كروان مشاكل" إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" من شأنه خدش الحياء العام.

هيئة المحكمة

ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتيرا المحكمة أحمد إبراهيم ومحمد عبد الحفيظ.

فيديو يحتوي عبارات خادشه للحياء العام

ووفقًا لأوراق القضية التي حملت رقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية نشر المتهم مروان مشاكل في غضون شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يحتوي على عبارات خادشه للحياء العام.

القبض على كروان مشاكل

وألقي القبض على المتهم من خلال قوة أمنية بالإسكندرية وفقًا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تنقية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

إخلاء سبيل كروان مشاكل على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية.

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