سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، على حريق شب داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بالمنطقة المواجهة لمجمع كليات جامعة طنطا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة بين المواطنين أو الطلاب.

بلاغ بوقوع الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن نشوب حريق مفاجئ وتصاعد أعمدة الدخان من داخل مطعم "الشيخ جمال" الواقع أمام البوابة الرئيسية لمجمع الكليات، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين الطلاب والمارة بالمنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية.

مشاهد صعبة ومحاولات الأهالي

ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة لقطات وصفت بالصعبة للحظات اندلاع النيران الأولى، حيث غطت سماء المنطقة أعمدة دخان أسود كثيف تزامنت مع خروج ألسنة اللهب من واجهة المطعم.

وفي لفتة بطولية، سارع أصحاب المحال المجاورة، والأهالي، وعدد من سائقي الميكروباص، للتصدي للنيران؛ حيث تسابق الجميع مستخدمين طفايات الحريق اليدوية وخراطيم المياه، محاولين محاصرة النيران ومنع تمددها للداخل أو وصولها إلى أسطوانات الغاز، وسط تدافع واسع وحالة من الاستنفار الشعبي لإنقاذ المكان والمباني المجاورة.

تحرك الحماية المدنية

وبدورها، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرض كردون أمني حول المحيط لضمان سلامة الطلاب والمواطنين وتسهيل حركة السيارات.

وتسلم رجال الحماية المدنية الموقع من الأهالي، ونجحوا بفضل المعدات الحديثة في محاصرة النيران بشكل كامل وإخمادها في غضون دقائق، لمنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المتاخمة للمطعم، فيما أجريت أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

معاينة أولية وخسائر مادية

ورجحت المعاينات والتحريات الأولية أن الحريق نشب جراء ماس كهربائي بأحد أجهزة الطهي داخل المطبخ، مما أدى إلى اشتعال النيران، وأسفر الحادث عن تلفيات مادية بمحتويات المطعم وواجهته الخارجية دون أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المعنية لمباشرة التحقيقات، وانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وتحديد الأسباب الرسمية لاندلاعه وحصر قيمة الخسائر المادية.