شهدت إحدى القرى السياحية التابعة لمركز الإسماعيلية واقعة نفوق 4 كلاب، بعدما تم العثور عليها ميتة داخل القرية في ظروف غامضة، ما أثار حالة من التساؤلات بين المتواجدين بالمكان.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى موقع الحادث لإجراء أعمال الفحص والمعاينة اللازمة، والوقوف على ملابسات نفوق الحيوانات وأسباب حدوثه.

اشتباه في التسمم بمادة تستخدم لمكافحة القوارض

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن وجود آثار يُشتبه في أنها لمادة سامة تستخدم في مكافحة القوارض، والمعروفة بـ”سم الفئران”، ما يرجح تعرض الكلاب لحالة تسمم تسببت في نفوقها.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة تواصل استكمال الفحوصات الفنية والتحاليل اللازمة للتأكد من السبب النهائي للواقعة وتحديد طبيعة المادة التي أدت إلى النفوق.

تحرير محضر وإخطار الطب البيطري

وتم تحرير محضر بالواقعة وإثبات جميع التفاصيل المتعلقة بها، كما جرى إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الحالات النافقة وإعداد تقرير فني يحدد أسباب النفوق بدقة.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع الملابسات، والتأكد مما إذا كان النفوق ناتجًا عن تسمم عرضي أو وجود شبهة تعمد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.