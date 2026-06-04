إعلان

المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

05:59 م 04/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    11 معدة في موقع الانفجار
  • عرض 3 صورة
    جهود لإصلاح خط مياه المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي الذي تعرض للانفجار بشارع المقابر بقرية ميت خاقان التابعة لحي شرق شبين الكوم، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف ميدانياً.

متابعة ميدانية لموقع العطل

تفقد رئيس الشركة موقع الكسر على الطبيعة لمراجعة سير الأعمال والتأكد من سرعة التعامل مع العطل بما يضمن تقليل تأثيره على المواطنين واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الخط المتضرر عبارة عن خط مياه GRP بقطر 500 مللي و20 بوصة.

11 معدة لإصلاح الخط

دفع قطاع التشغيل والصيانة بـ11 معدة متنوعة إلى موقع العطل، إلى جانب الفرق الفنية المتخصصة التي بدأت أعمال شفط المياه والتعامل مع الكسر فور تلقي البلاغ.

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بصورة آمنة.

توفير مياه نظيفة للأهالي

أشار المهندس رشدي عمر إلى فصل المياه عن المنطقة المتأثرة بالعطل بشكل مؤقت لتسهيل أعمال الإصلاح، مع توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين بجوار مسجد الأربعين ونادي ميت خاقان لحين عودة الخدمة تدريجياً وبصورة منتظمة.

الحفاظ على كفاءة الخدمة

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الشركة تواصل جهودها للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة والحفاظ على كفاءة شبكات المياه والبنية التحتية.

وأضاف أن فرق العمل تواصل تنفيذ خطط الصيانة والتدخل السريع للحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المرافق، وتحقيق أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية شبين الكوم شركة مياه الشرب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية
زووم

آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية
هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
أخبار السيارات

هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
زووم

بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
ما سر الشعور بضيق التنفس في فصل الصيف ؟
نصائح طبية

ما سر الشعور بضيق التنفس في فصل الصيف ؟
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار لمشروع سكة حديد العاشر
أخبار مصر

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار لمشروع سكة حديد العاشر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد