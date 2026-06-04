تابع المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي الذي تعرض للانفجار بشارع المقابر بقرية ميت خاقان التابعة لحي شرق شبين الكوم، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف ميدانياً.

متابعة ميدانية لموقع العطل

تفقد رئيس الشركة موقع الكسر على الطبيعة لمراجعة سير الأعمال والتأكد من سرعة التعامل مع العطل بما يضمن تقليل تأثيره على المواطنين واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الخط المتضرر عبارة عن خط مياه GRP بقطر 500 مللي و20 بوصة.

11 معدة لإصلاح الخط

دفع قطاع التشغيل والصيانة بـ11 معدة متنوعة إلى موقع العطل، إلى جانب الفرق الفنية المتخصصة التي بدأت أعمال شفط المياه والتعامل مع الكسر فور تلقي البلاغ.

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بصورة آمنة.

توفير مياه نظيفة للأهالي

أشار المهندس رشدي عمر إلى فصل المياه عن المنطقة المتأثرة بالعطل بشكل مؤقت لتسهيل أعمال الإصلاح، مع توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين بجوار مسجد الأربعين ونادي ميت خاقان لحين عودة الخدمة تدريجياً وبصورة منتظمة.

الحفاظ على كفاءة الخدمة

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الشركة تواصل جهودها للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة والحفاظ على كفاءة شبكات المياه والبنية التحتية.

وأضاف أن فرق العمل تواصل تنفيذ خطط الصيانة والتدخل السريع للحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المرافق، وتحقيق أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.