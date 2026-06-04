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قبل انطلاق منتدى المتوسط.. ورش ابتكارية تجمع 180 طالبًا ومعلمًا لصناعة أفكار لمهن المستقبل

كتب : أحمد الجندي

04:48 م 04/06/2026 تعديل في 04:48 م
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  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
  • عرض 10 صورة
    منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط

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قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من "منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ووزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، والمقرر عقده في القاهرة بالعاصمة الجديدة يومي 5 و6 يونيو، عقدت على مدار يومي أمس واليوم ورش العمل التدريبية الابتكارية الموجهة لطلاب ومعلمي التعليم الفني بدول البحر المتوسط.

وبحسب بيان صحفي، تم تنظيم هذه الورش ضمن برنامج (مدرسة المستقبل) "Scuola Futura" التابع لوزارة التعليم الإيطالية، استنادًا إلى منهجيات تعليمية مبتكرة، تتضمن خمسة محاور رئيسية يشارك فيها 180 طالباً ومعلماً من مختلف الدول المشاركة في المنتدى، حيث اشتركوا في تجارب تركز على موضوعات التعليم الفني والمهني، بما يعزز تبادل الخبرات والثقافات، ويُنمّي مهارات الإبداع والابتكار والتفكير متعدد التخصصات، فضلاً عن تعزيز المهارات الفنية والرقمية اللازمة لمهن المستقبل.

وتضمنت ورش العمل تعاون الطلاب والمعلمين في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة موزعة على خمسة مجالات رئيسية وهي المهارات والخبرات العملية المرتبطة بمنطقة البحر المتوسط، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات التحويلية، والتراث الثقافي والسياحة، والتعليم في منطقة البحر المتوسط.

وتمثل ورش العمل منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار بين مشاركين من جنسيات مختلفة، بما يسهم في بناء جسور التواصل والتعاون الدولي، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والابتكار، فضلاً عن تعزيز دور التعليم الفني والمهني في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ومن المقرر أن تختتم ورش العمل بعرض نتائج المجموعات المشاركة وأفكارهم الابتكارية خلال افتتاح وختام المنتدى يومي 5 و6 يونيو، بما يُبرز المستوى العالي من التميز والإبداع لدى الطلاب وقدرتهم على توظيف المعارف والمهارات الفنية لتقديم حلول عملية للتحديات المعاصرة.

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