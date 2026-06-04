عقد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا برؤساء اللجان بكافة الإدارات التعليمية، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من إجراءات لاستقبال الامتحانات المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026.

119435 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 119435 طالبًا وطالبة من المدارس الرسمية عربي ولغات والخاصة، يؤدون الامتحانات داخل 509 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بينما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026.

توجيهات بانضباط امتحانات الشهادة الإعدادية

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مرحلة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لضمان خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تعكس الانضباط والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

منع الغش والأجهزة الإلكترونية بامتحانات الشهادة الإعدادية

كما شدد على الالتزام بتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع أي محاولات للغش بكافة صوره، والتعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون في تطبيق ذلك.

تأمين خطوط نقل ورق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تم التأكيد على سرية أوراق الأسئلة وتأمين خطوط نقلها من مراكز التوزيع إلى اللجان، مع الالتزام الكامل بإجراءات التسليم والتسلم، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة، ومراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل معهم.

التواجد مبكراً بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد وكيل الوزارة على التواجد المبكر لرؤساء اللجان والملاحظين قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لضمان انتظام العمل منذ اللحظة الأولى، وعدم السماح بدخول أي عناصر غير مصرح لها إلى اللجان أو مقارها تحت أي ظرف، مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية للإبلاغ عن أي أحداث طارئة أو مشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الكنترولات والتصحيح، مع تحري الدقة والشفافية في رصد الدرجات.

وفي ختام الاجتماع، أكد عبد الحميد، أن أي تقصير أو إخلال بضوابط العملية الامتحانية سيُقابل بإجراءات قانونية حاسمة دون تهاون، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط حفاظًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.