إعلان

امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2026.. تفاصيل أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي

كتب : طارق الرفاعي

02:14 م 04/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، حالة من الهدوء والانضباط، اليوم الخميس، أثناء أداء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

هدوء وانضباط داخل لجان الشهادة الإعدادية


واتسمت الأجواء داخل اللجان بالهدوء والتركيز، حيث انشغل الطلاب بالإجابة على الأسئلة وسط حالة من الالتزام، ولم يقطع هذا الهدوء سوى دعواتهم بالتوفيق والنجاح خلال أداء الامتحانات.

المحافظ يتفقد لجان الشهادة الإعدادية


في سياق متصل، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من لجان الامتحانات، للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب وضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أهمية توفير الأجواء الهادئة والمناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ داخل اللجان.

مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية


واطمأن محافظ بورسعيد خلال جولته على مستوى الامتحانات وآراء الطلاب بشأن الأسئلة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لمنظومة التعليم، وتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات.

14300 طالب يؤدون الامتحانات


يشار إلى أنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة بورسعيد 14 ألفًا و300 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، موزعين على 66 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام "البوكليت"، وفقًا للتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد الشهادة الإعدادية امتحانات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟
هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم
فندق الأسرار بإسطنبول.. هنا أقام الجواسيس والملوك ونجوم هوليوود (صور)
علاقات

فندق الأسرار بإسطنبول.. هنا أقام الجواسيس والملوك ونجوم هوليوود (صور)
بعد ظهورها في الأسواق.. 10 علامات تكشف المانجو المخزنة قبل شرائها
نصائح طبية

بعد ظهورها في الأسواق.. 10 علامات تكشف المانجو المخزنة قبل شرائها
بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
زووم

بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تجديد حبس صبري نخنوخ ورجاله 15 يومًا في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع
خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة