شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، حالة من الهدوء والانضباط، اليوم الخميس، أثناء أداء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

هدوء وانضباط داخل لجان الشهادة الإعدادية



واتسمت الأجواء داخل اللجان بالهدوء والتركيز، حيث انشغل الطلاب بالإجابة على الأسئلة وسط حالة من الالتزام، ولم يقطع هذا الهدوء سوى دعواتهم بالتوفيق والنجاح خلال أداء الامتحانات.

المحافظ يتفقد لجان الشهادة الإعدادية



في سياق متصل، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من لجان الامتحانات، للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب وضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أهمية توفير الأجواء الهادئة والمناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ داخل اللجان.

مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية



واطمأن محافظ بورسعيد خلال جولته على مستوى الامتحانات وآراء الطلاب بشأن الأسئلة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لمنظومة التعليم، وتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات.

14300 طالب يؤدون الامتحانات



يشار إلى أنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة بورسعيد 14 ألفًا و300 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، موزعين على 66 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام "البوكليت"، وفقًا للتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.