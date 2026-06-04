أصدر الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، تعليماته الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العام الدراسي 2025-2026.

من المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات الفرعية التابعة لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم الخميس، بامتحان مادتي التربية الدينية في الفترة الأولى والتربية الفنية في الفترة الثانية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن جميع الامتحانات سوف تُعقد هذا العام بنظام البوكليت بينما تضم كل لجنة فرعية 20 طالبًا فقط مشددًا على ضرورة تجهيز اللجان وفرشها بالشكل المناسب مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية المحددة، بما يحقق الانضباط ويسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

تضمنت توجيهات وتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ لمديري الإدارات الفرعية التابعة للمديرية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بشأن الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية منع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية سواء مع الطلاب أو مع العاملين داخل اللجنة.

ووجه بضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة داخل مقار اللجان نتنفيذًا للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مشددا على ضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة داخل مقار اللجان نتنفيذًا للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنعًا لأي محاولة للإخلال بالنظام أو تسهيل الغش.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية جاهزية مقار اللجان من كافة الجوانب، من حيث النظافة، والإضاءة، والتهوية الجيدة، وصلاحية المقاعد، مع ضرورة التأكيد على تواجد جميع أعضاء اللجنة، وهما: المراقب الأول، والمراقبون، والملاحظون، والإداريون، والعمال، مع سرعة التواصل مع لجنة الإدارة المختصة فورًا لسد أي عجز قد يطرأ.

وأشار إلى أهمية مراجعة كشوف الطلاب وأرقام الجلوس بدقة، والتأكد من تعليقها في أماكن واضحة داخل اللجان الفرعية وخارجها، بما يسهل على الطلاب الوصول إلى مقارهم الامتحانية دون ارتباك، فضلًا عن ضرورة استلام أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة في المواعيد المحددة، والتأكد من سلامة الأختام وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية وفي التوقيت المحدد رسميًا دون تقديم أو تأخير.

وأكد على التنبيه المشدد على الملاحظين بعدم ترك اللجان لأي سبب من الأسباب، وعدم الجلوس بجوار أي طالب داخل اللجنة، مع الالتزام الكامل بتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان الفرعية، وعدم السماح بأي ممارسات قد تؤثر على سير الامتحان أو على تركيز الطلاب.

وفي السياق أكد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية حيال أي تجاوزات يتم رصدها.



ونبه إلى عدم السماح بدخول أي شخص غير مصرح له إلى مقر اللجنة، مع الحفاظ على الهدوء التام داخل اللجان وخارجها، والتأكد من توقيع الملاحظين على أوراق الإجابة في الأماكن المخصصة لذلك، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة تنفيذ التعليمات.