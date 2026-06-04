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عصير ومياه ومبردات هواء.. اليوم 124 لجنة تستقبل طلاب الإعدادية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:00 ص 04/06/2026

عصائر ومياه مثلجة ومبردات هواء في لجان الإعدادية ب

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استعدت محافظة الوادي الجديد لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية العامة، صباح اليوم الخميس، داخل 124 لجنة موزعة على المراكز الخمسة، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات تنظيمية وخدمية تستهدف توفير أجواء مناسبة داخل لجان الامتحانات.

مبردات ومياه وعصائر داخل اللجان

وأكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تجهيز لجان الامتحانات بمبردات مياه ومبردات هواء ومياه مثلجة وعصائر لتوزيعها على طلاب الشهادة الإعدادية خلال أداء الامتحانات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المحافظ، أنها كلفت مدير التربية والتعليم بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات في أجواء آمنة ومناسبة، مع التأكد من جاهزية اللجان وتوافر وسائل الراحة والتهوية الجيدة داخلها، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وتمكينهم من أداء الامتحانات في بيئة ملائمة.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

وأوضحت محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتابع الاستعدادات النهائية للامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، للتدخل الفوري وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ومحيط اللجان، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وخطوط سير توزيع الأسئلة.

رعاية صحية وتأمين للطلاب

ووجهت المحافظ بتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل محيط لجان الامتحانات، من خلال تجهيز فرق الإسعاف والزائرات الصحيات للتعامل مع أي حالات طارئة، مؤكدة حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب لأبنائها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

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