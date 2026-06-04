وجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية رسالة طمأنة إلى طلاب الشهادة الإعدادية قبل أيام من انطلاق امتحانات نهاية العام، مؤكدًا أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يعملون من أجل توفير امتحانات مستقرة وعادلة للطلاب.

وقال هاني عنتر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "إذا كنا بنقول للطالب ما تقلقش.. إحنا كلنا معاك"، مشيرًا إلى أن المديرية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها خلال فترة الامتحانات.

إشادة بجهود المعلمين

وجه وكيل الوزارة الشكر إلى المعلمين ومديري المدارس والقيادات التعليمية المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا أنهم يواصلون العمل على مدار الساعة لإنجاح الموسم الامتحاني.

وأضاف: "جميع المعلمين بيعملوا بجهد كبير، وفي ناس تعبانة جدًا، وفي سيدات حوامل، وسيدات مريضة، وناس عندها ظروف مختلفة، ومع ذلك بيؤدوا واجبهم الوطني بكل إخلاص".

وأشار إلى أن ما يقدمه المعلمون لا يرتبط فقط بالمقابل المادي، وإنما ينبع من شعورهم بالمسؤولية تجاه الطلاب والعملية التعليمية.

لا استعجال في التصحيح وإعلان النتائج

أكد هاني عنتر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستسير وفق خطة دقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضح أن اللجان المختصة لن تتعجل إعلان النتائج على حساب الدقة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو خروج النتائج بصورة صحيحة وخالية من الأخطاء.

وأضاف أن توفير مقار قريبة لأعمال التصحيح والمراجعة يسهم في تخفيف الأعباء على المعلمين ويوفر لهم أجواء أفضل لأداء مهامهم.

استعدادات مكثفة لعدة امتحانات

أوضح وكيل الوزارة أن المديرية تعمل حاليًا على أكثر من ملف امتحاني في وقت واحد، من بينها امتحانات التعليم الفني العملي، والإعدادية المهنية، والاستعدادات الخاصة بالشهادة الإعدادية العامة والثانوية العامة وامتحانات مدارس STEM وغيرها من الامتحانات.

وأكد أن جميع القطاعات التعليمية بالمحافظة تواصل العمل بصورة متزامنة لضمان نجاح مختلف الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة.

90 ألف طالب داخل 412 لجنة

وكان هاني عنتر قد أعلن في تصريحات سابقة لـ" مصراوي" أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تنطلق السبت المقبل، بمشاركة نحو 89 ألفًا و900 طالب وطالبة داخل 412 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 14 ألفًا و500 معلم في أعمال الامتحانات بين ملاحظين وأعضاء كنترولات ورؤساء لجان، مؤكدًا جاهزية اللجان واستكمال جميع الترتيبات الخاصة بسير الامتحانات على مستوى المحافظة.