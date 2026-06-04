أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن تفاصيل الأرصدة الحالية لمخزون القمح في كافة المواقع التخزينية المعتمدة بالمحافظة، مؤكداً استمرارية عمليات التوريد والمتابعة الدقيقة لحركة التداول لضمان استقرار الأمن الغذائي.

وكشف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي ما تم توريده وفقاً لآخر إحصاءات مخزنية بلغ 238 ألفاً و740 طناً من الأقماح، تم توزيعها على مختلف المواقع التابعة لشركات المطاحن، والشركة المصرية القابضة للصوامع، وجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري.

وأضاف "عبد الحفيظ"، أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً مع كافة الجهات المعنية لمتابعة حركة تداول "الذهب الأصفر"، مشدداً على أن المديرية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على سلامة المخزون الاستراتيجي للمحافظة.

وأشار إلى أن تقرير الأرصدة الميداني يغطي كافة كميات الأقماح الموجودة في المواقع التخزينية المتنوعة، والتي تشمل الصوامع المعدنية الحديثة، والشون، والهناجر، لضمان حفظها وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.