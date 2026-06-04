إعلان

تجاوزت 238 ألف طن.. الفيوم تؤمن مخزونها الاستراتيجي من القمح بصوامع وشون المحافظة

كتب : حسين فتحي

01:00 ص 04/06/2026

القمح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن تفاصيل الأرصدة الحالية لمخزون القمح في كافة المواقع التخزينية المعتمدة بالمحافظة، مؤكداً استمرارية عمليات التوريد والمتابعة الدقيقة لحركة التداول لضمان استقرار الأمن الغذائي.

وكشف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي ما تم توريده وفقاً لآخر إحصاءات مخزنية بلغ 238 ألفاً و740 طناً من الأقماح، تم توزيعها على مختلف المواقع التابعة لشركات المطاحن، والشركة المصرية القابضة للصوامع، وجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري.

وأضاف "عبد الحفيظ"، أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً مع كافة الجهات المعنية لمتابعة حركة تداول "الذهب الأصفر"، مشدداً على أن المديرية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على سلامة المخزون الاستراتيجي للمحافظة.

وأشار إلى أن تقرير الأرصدة الميداني يغطي كافة كميات الأقماح الموجودة في المواقع التخزينية المتنوعة، والتي تشمل الصوامع المعدنية الحديثة، والشون، والهناجر، لضمان حفظها وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القمح التموين الفيوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
حوادث وقضايا

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر
أخبار مصر

عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر
أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
جامعات ومعاهد

أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
أخبار مصر

شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان
مدارس

ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان