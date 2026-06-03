نجح الفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضها لاختناق نتيجة استنشاق "قشور لب" ودخوله إلى مجرى الهواء.

التشخيص العاجل

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفلة "آيات" وهي تعاني من سعال متواصل وضائقة تنفسية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة طبيب الأطفال، مع تقييم حالتها العامة وقياس العلامات الحيوية، وإجراء أشعة عادية على الصدر، وعقب ذلك، تم عرض الحالة بشكل عاجل على فريق جراحة القلب والصدر، الذي أوصى بإجراء أشعة مقطعية على الصدر لتحديد موضع الجسم الغريب بدقة.

تدخل عاجل

تمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب "قشور لب" بنجاح من مجرى الهواء، في عملية دقيقة أسهمت في إنقاذ حياة الطفلة ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، وعقب الانتهاء من الإجراء الطبي، خضعت الطفلة للمتابعة داخل غرفة الإفاقة، حيث تأكد الفريق الطبي من استقرار حالتها العامة وعلاماتها الحيوية، قبل تحويلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة تحت إشراف أطباء الأطفال.

قيادات الرعاية

وجرى التعامل مع الحالة تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور محمد محسن، مدير مستشفى النصر التخصصي.

بينما قاد التدخل الطبي الناجح الدكتور أمير البسطويسي، استشاري جراحة القلب والصدر ورئيس القسم، بمشاركة الدكتور محمد الحسيني، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور رأفت نجيب، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور ماجد عبد الوهاب، استشاري التخدير، والدكتور محمد ناصر، نائب التخدير، وفريق التمريض المكون من نورهان أشرف، وروميساء صابر، ومحمود علي، وهاجر السعيد.