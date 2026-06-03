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استجاب اللواء هاني رشاد محافظ السويس لطلب طفلة صغيرة، وقدم لها كرسي كهربائي متحرك خلال زيارتها في منزل أسرتها بحي السويس، في لفتة إنسانية تعكس اهتمامه بدعم الحالات الأولى بالرعاية والاستجابة للمواطنين.

كان اللواء هاني رشاد محافظ السويس تفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بحوض الدرس، وخلال الزيارة التقى الطفلة وأسرتها، وأعربت الصغيرة عن حاجتها لكرسي متحرك كهربائي يعينها على الحركة والتنقل، ليبادر المحافظ على الفور ووجه بسرعة دراسة حالتها والعمل على تلبية احتياجاتها الإنسانية.

وخلال زيارة المحافظ لمنزل الأسرة يرافقه نائبه الدكتور محمد علام سلم المحافظ للطفلة الكرسي المتحرك الكهربائي، وحرص على الاطمئنان على حالتها الصحية والاستماع إلى أسرتها والتعرف على احتياجاتها.

وأكد اللواء هاني رشاد أن المحافظة تواصل جهودها في دعم الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وشدد المحافظ على أن التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذي، وأن رعاية الأطفال وذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

من جانبها، أعربت أسرة الطفلة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ السويس على سرعة استجابته وحرصه على زيارتها بنفسه، وأكدت الأسرة أن مبادرة المحافظ الانسانية أدخلت البهجة إلى قلب الطفلة وأسرتها، وعكست اهتمامًا حقيقياً بالبعد الإنساني إلى جانب ما تشهده المحافظة من جهود تنموية وخدمية.