لقي أحمد حسين القاصد، أحد أبناء مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مصرعه في حادث مأساوي على طريق كفر داود - شبين الكوم بمنطقة أم سعاد التابعة لمحافظة البحيرة، بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالقمامة.

انقلاب التريلا على الطريق

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالقمامة بالقرب من إحدى محطات الوقود على الطريق، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية انقلاب السيارة على جانب الطريق وتناثر جزء من حمولتها بالمكان، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.

المقطورة أنهت حياته

أسفر الحادث عن مصرع أحمد حسين القاصد، سائق جامبو من أبناء مدينة سرس الليان، بعدما سقطت عليه المقطورة خلال الحادث، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته في موقع الواقعة.

حزن بين أهالي سرس الليان

خيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة سرس الليان عقب انتشار نبأ الوفاة، حيث عرف الراحل بين أبناء مدينته بحسن الخلق والاجتهاد في عمله، وتداول الأهالي كلمات النعي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

تحقيقات لكشف الملابسات

تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تتابع الأجهزة المعنية أعمال رفع آثار الانقلاب وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق بصورة طبيعية.