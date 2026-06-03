قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أب بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتعذيب نجلته الصغيرة والتعدي عليها بصورة وحشية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية رقم 647 جنايات مركز الزقازيق إلى يوم 28 أكتوبر 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم، ويدعى "عبد الهادي" ويعمل تاجر مواشٍ، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتسبب في وفاة ابنته داخل منزل الأسرة بقرية النخاس التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على نجلته "جيهان"، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، بالضرب المبرح، انتقامًا من والدتها بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وأوضحت التحقيقات أن الكشف الطبي على جثمان الطفلة أظهر وجود آثار حروق متفرقة بالجسد، وخلع لأظافر اليد، فضلًا عن كدمات وإصابات ناتجة عن التعدي بعصا خشبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبعد تداول أوراق القضية أمام المحكمة وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات، لثبوت إدانته في الواقعة.