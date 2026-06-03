عثر أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، على طفلة رضيعة مجهولة الهوية خلف الموقف الجديد بالمدينة، في واقعة أثارت حالة من التعاطف والقلق بين المواطنين.

وتداول عدد من أهالي المنطقة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالعثور على الرضيعة بمحيط الموقف الجديد، حيث جرى نقلها إلى مكان آمن والاعتناء بها لحين وصول الجهات المختصة.

وأكد الأهالي أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، فيما انتظر المواطنون وصول قوة من الشرطة لاستلام الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص ملابسات العثور عليها والتأكد من هويتها وظروف وجودها بالمكان.

وطالب عدد من المواطنين بسرعة نشر صورة ومواصفات الطفلة للتوصل إلى ذويها حال فقدانها أو في حال وجود بلاغات تغيب أو اختطاف، مؤكدين ضرورة التعامل الإنساني مع الرضيعة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات العثور على الطفلة والتوصل إلى أسرتها.