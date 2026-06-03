إعلان

تجمعوا حولها لحمايتها.. أهالي منيا القمح يعثرون على طفلة رضيعة خلف الموقف الجديد

كتب : ياسمين عزت

08:16 م 03/06/2026

طفلة رضيعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، على طفلة رضيعة مجهولة الهوية خلف الموقف الجديد بالمدينة، في واقعة أثارت حالة من التعاطف والقلق بين المواطنين.

وتداول عدد من أهالي المنطقة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالعثور على الرضيعة بمحيط الموقف الجديد، حيث جرى نقلها إلى مكان آمن والاعتناء بها لحين وصول الجهات المختصة.

وأكد الأهالي أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، فيما انتظر المواطنون وصول قوة من الشرطة لاستلام الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص ملابسات العثور عليها والتأكد من هويتها وظروف وجودها بالمكان.

وطالب عدد من المواطنين بسرعة نشر صورة ومواصفات الطفلة للتوصل إلى ذويها حال فقدانها أو في حال وجود بلاغات تغيب أو اختطاف، مؤكدين ضرورة التعامل الإنساني مع الرضيعة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات العثور على الطفلة والتوصل إلى أسرتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفلة رضيعة منيا القمح الشرقية العثور على طفلة الموقف الجديد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.. 20 صورة لهاجر أحمد مع زوجها أحمد الحداد
زووم

قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.. 20 صورة لهاجر أحمد مع زوجها أحمد الحداد
بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
زووم

بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي
شئون عربية و دولية

إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي
10 صور ترصد ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم
صور و فيديوهات كأس العالم

10 صور ترصد ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم
بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
زووم

بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان