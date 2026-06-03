خلف الأبواب المغلقة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، دار حوار لم يكن يدور بخلد صاحبه أنه يُسجل بالصوت والصورة، ولم تكن دقات "الساعة الذكية" في معصم ولية الأمر مجرد آلة لحساب الوقت، بل كانت الصندوق الأسود الذي وثّق تفاصيل واقعة مساومة هزت المنظومة التعليمية بالمحافظة، وانتهت بملف كامل أمام النيابة الإدارية.

فى هذا التقرير يرصد موقع "مصراوي" السيناريو الكامل للمواجهة كما دارت بين طرفيها فى الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وكما تُرجمت إدارياً وقانونياً في مذكرات التحقيق سواء من جانب محافظة القليوبية أو النيابة الإدارية.

تفاصيل عبارات المساومة في الفيديو المتداول

تعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسبباً حالة من الجدل، بعدما رصد المقطع حواراً تضمن تجاوزاً ومساومة صريحة من أحد مسؤولي التعليم الإعدادي فى محافظة القليوبية لولية أمر، مقابل تسهيل إجراءات تخص ابنتها.

ووفقاً لما أظهره مقطع الفيديو، فقد جرى توثيق حديث متبادل خاطب فيه المسؤول السيدة قائلاً: "ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. هنقعد ساعتين مع بعض وأدخّلك بنتك المدرسة"، وفي جزء آخر من المقطع، ظهرت ولية الأمر وهي تواجهه قائلة: "أنت بتقول تعالِيلي البيت"، ليرد المسؤول مبرراً تصرفه بالقول: "أنا بقول بدل ما تقعدي في فندق، أنا عندي بيت دورين في الأرياف، تعالي اقعدي فيه يومين تلاتة.. ده اللي في نيتي".

ساعة ذكية تكشف الملابسات وتحرك عاجل للمديرية

وأوضحت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن السيدة استخدمت "ساعة ذكية" (Smart Watch) لتوثيق الحوار الذي دار بينها وبين مسؤول التعليم بالمحافظة بالصوت والصورة، مما ساهم في كشف ملابسات التجاوز.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة ليست حديثة، بل تعود لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، مؤكدة أن المديرية تعاملت مع الموقف بحسم وفور العلم به وقبل انتشار الفيديو؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستبعاد المسؤول من موقعه الوظيفي وإحالته للتحقيق العاجل، مؤكدة التزام المنظومة التعليمية بحماية قيمها وتطبيق اللوائح ضد أي استغلال للنفوذ الوظيفي.

مذكرة قانونية وقرار حاسم من المحافظ

عقب رصد المخالفة، أعدت الشؤون القانونية بمديرية التعليم مذكرة تفصيلية بالواقعة لرفعها إلى المحافظ.

ونظراً لأن قرار تكليف المسؤول في منصبه صدر أساساً من المحافظة وليس من مديرية التعليم، فقد استلزم الأمر الرجوع للمحافظ لاتخاذ القرار النهائي؛ حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض الملف بشكل شخصي.

وبناءً على ذلك، أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قراراً باستبعاد المسؤول المشكو في حقه، وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر، ونقله خارج الإدارة التعليمية بالكامل، مع إحالة الملف بالكامل إلى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً وتستدعي المختصين

وفي مسار قضائي موازٍ، أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الواقعة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب رصد مركز الإعلام والرصد للمقطع المتداول.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأن الفيديو تضمن ألفاظاً وسلوكيات لا تتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة، لافتاً إلى أن التحقيقات تشمل ظهور المسؤول وهو يساوم ولية الأمر بزعم التدخل لتغيير نتيجة ابنتها من الرسوب إلى النجاح.

وأحال المستشار شريف عدلي جاد، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثالث)، الواقعة للتحقيق العاجل، وتولى القضية المستشار ممدوح السيد، رئيس النيابة، الذي قرر استدعاء عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية على وجه السرعة، فيما تتابع النيابة تنفيذ قرار المحافظ بإيقاف المسؤول عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي لا تزال جارية لكشف كافة الملابسات.

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