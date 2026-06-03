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القمامة في كل مكان.. محافظ بورسعيد يوقع غرامة 900 ألف جنيه على شركة النظافة

كتب : طارق الرفاعي

03:25 م 03/06/2026
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    القمامة في شوارع بورسعيد
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    محافظ بورسعيد خلال جولته[1]

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وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، غرامة مالية، اليوم الأربعاء، بقيمة 900 ألف جنيه على شركة النظافة، عقب رصد عدد من أوجه القصور في أعمال الكنس والجمع المنزلي خلال جولة ميدانية مفاجئة بحي المناخ.

جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بحي المناخ

وأجرى محافظ بورسعيد، جولة مفاجئة شملت المنطقة الخامسة والسادسة وعددًا من المناطق الأخرى بنطاق حي المناخ، لمتابعة مستوى أداء منظومة النظافة والوقوف على مدى انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

انتشار القمامة في شوارع بورسعيد

ورصد المحافظ عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة العامة، تمثلت في عدم اكتمال أعمال الكنس بالشوارع، وعدم تواجد عمال النظافة بالأعداد الكافية في بعض المناطق، فضلًا عن عدم انتظام منظومة الجمع المنزلي بصورة مستمرة ووجود تجمعات للقمامة ببعض المواقع.

محافظ بورسعيد يستدعي مسئولي شركة النظافة

استدعى اللواء إبراهيم أبو ليمون، شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، ومسئولي شركة النظافة إلى موقع الجولة، لمناقشة أسباب القصور والوقوف على أوجه الخلل في منظومة العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعدلات الأداء وتحقيق مستوى الخدمة اللائق بأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة تكثيف أعمال الكنس والجمع المنزلي، والدفع بمزيد من فرق العمل والمعدات، مع رفع المخلفات أولًا بأول، وتكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار هذه الملاحظات وتحسين مستوى النظافة بمختلف المناطق.

غرامة مالية على شركة النظافة

وقرر محافظ بورسعيد توقيع غرامة مالية قدرها 900 ألف جنيه على شركة النظافة، نتيجة ما تم رصده من قصور في تنفيذ أعمال الكنس والجمع المنزلي وعدم الالتزام بالمستوى المطلوب للخدمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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