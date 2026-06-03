أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرارًا باستبعاد أحد مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر، ونقله خارج الإدارة، وذلك على خلفية واقعة الفيديو المتداول.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم أن الواقعة ليست حديثة، بل تعود إلى نحو شهر، مؤكدة أن المديرية تعاملت معها فور العلم بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

استبعاد مسؤول تعليم القليوبية وإحالته للتحقيق

وأوضحت المصادر أنه تم استبعاد المسؤول من موقعه الوظيفي وإحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفيديو تم تصويره بواسطة ساعة ذكية، وأن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنظومة التعليمية.

تفاصيل فيديو مسؤول التعليم

وأضافت المصادر أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لأحد تلاميذ المرحلة الابتدائية، وكانت تسعى إلى نقل نجلها من مدرسة إلى أخرى، وتم التعامل مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة، وإحالة المسؤول المختص للتحقيق.

مذكرة قانونية للمحافظ في واقعة فيديو مسؤول التعليم

وأكدت المصادر أن الشؤون القانونية أعدت مذكرة بالواقعة وتم رفعها إلى محافظ القليوبية لاتخاذ ما يراه مناسبًا، على أن يعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الملف بشكل شخصي على المحافظ خلال الأيام المقبلة.

إحالة ملف فيديو مسؤول تعليم القليوبية للنيابة

وأشارت المصادر إلى أن قرار التكليف صدر من المحافظة وليس من مديرية التعليم، ما يستلزم الرجوع للمحافظ لاتخاذ القرار النهائي، مع وجود اتجاه لإعادة النظر في القرار عقب عودته من أداء مناسك الحج، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. تفاصيل فيديو مسؤول بتعليم القليوبية مع ولية أمر

أثارت واقعة تداول مقطع فيديو لأحد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما رصد المقطع حواراً تضمن تجاوزاً ومساومة لولية أمر مقابل تسهيل إجراءات نقل ابنتها لإحدى المدارس.

ووفقاً لما أظهره مقطع الفيديو المتداول، فقد جرى توثيق حديث متبادل بين ولية الأمر والمسؤول، حيث خاطبها قائلاً: «ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. هنقعد ساعتين مع بعض وأدخّلك بنتك المدرسة».

وفي جزء آخر من المقطع، ظهرت ولية الأمر وهي تواجهه قائلة: «أنت بتقول تعالِيلي البيت»، ليرد المسؤول مبرراً تصرفه بالقول: «أنا بقول بدل ما تقعدي في فندق، أنا عندي بيت دورين في الأرياف، تعالي اقعدي فيه يومين تلاتة.. ده اللي في نيتي».

اقرأ أيضا:

"تعاليلي ساعتين في البيت".. استبعاد مسؤول بتعليم القليوبية بعد فيديو ولية الأمر



