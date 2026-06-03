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"تعاليلي ساعتين في البيت".. استبعاد مسؤول بتعليم القليوبية بعد فيديو ولية الأمر

كتب : أسامة علاء الدين

12:14 م 03/06/2026 تعديل في 12:41 م

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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أثارت واقعة تداول مقطع فيديو لأحد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما رصد المقطع حواراً تضمن تجاوزاً ومساومة لولية أمر مقابل تسهيل إجراءات نقل ابنتها لإحدى المدارس.

ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. تفاصيل فيديو مسؤول بتعليم القليوبية مع ولية أمر

ووفقاً لما أظهره مقطع الفيديو المتداول، فقد جرى توثيق حديث متبادل بين ولية الأمر والمسؤول، حيث خاطبها قائلاً: «ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. هنقعد ساعتين مع بعض وأدخّلك بنتك المدرسة».
وفي جزء آخر من المقطع، ظهرت ولية الأمر وهي تواجهه قائلة: «أنت بتقول تعالِيلي البيت»، ليرد المسؤول مبرراً تصرفه بالقول: «أنا بقول بدل ما تقعدي في فندق، أنا عندي بيت دورين في الأرياف، تعالي اقعدي فيه يومين تلاتة.. ده اللي في نيتي».

التعليم تكشف كواليس فيديو "تعاليلي البيت"

أوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن السيدة هي ولي أمر تلميذة في المرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل ابنتها إلى إحدى المدارس، واستخدمت السيدة "ساعة ذكية" (Smart Watch) لتوثيق الحوار الذي دار بينهما بالصوت والصورة، مما ساهم في كشف ملابسات التجاوز.

وأضاف المصدر أن الواقعة تعود إلى نحو أسبوعين، مؤكداً أن المديرية اتخذت إجراءات فورية وحاسمة بمجرد علمها بالأمر وقبل انتشار الفيديو؛ حيث تقرر استبعاد المسؤول المذكور من موقعه الوظيفي، وإحالته إلى التحقيق القانوني والإداري العاجل.
وشددت المديرية على التزامها التام بحماية قيم المنظومة التعليمية، مؤكدة تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ضد أي محاولة لاستغلال النفوذ الوظيفي أو الإخلال بالقواعد المهنية والأخلاقية المقررة.

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القليوبية المدارس التربية والتعليم

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