تصوير - جلال المسري:

مع دقات منتصف أبريل من كل عام، تتحول حقول مصر إلى خلايا نحل لا تهدأ؛ حيث ينطلق ماراثون حصاد القمح، المحصول الاستراتيجي الأول الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في إنتاج خبزهم اليومي وتحقيق أمنهم الغذائي.

هذا الموسم الذي يمتد حتى يونيو، ليس مجرد حدث زراعي عابر، بل هو "عيد الذهب الأصفر" الذي خلدته آيات الكتب السماوية، ودونته جدران معابد الأجداد الفراعنة، ورددت له الذاكرة الشعبية الترانيم والمواويل.

وفي قلب ريف الدقهلية، وتحديداً بقرية "كفر النور" التابعة لمركز ميت غمر، رصدت عدسة المصور جلال المسري تفاصيل هذه الملحمة الإنسانية والزراعية في مجموعة من اللقطات الحية التي تفوح بعرق الفلاح المصري وأصالة الأرض.

تتميز مجموعة الصور بالتركيز على العنصر الإنساني كبطل للمشهد، حيث تبرز الصور بوضوح الملامح المصرية الأصيلة للفلاحين؛ من تجاعيد الوجه التي تروي حكايات الصبر، والابتسامات الصافية التي تعبر عن الرضا الشديد رغم مشقة العمل البدني الشاق.

بصرياً، يعتمد الألبوم على التناغم اللوني والبيئي؛ حيث يطغى اللون الأصفر الذهبي لسنابل وأعواد القمح المحصودة على معظم الكادرات، ويكسر حدته ببراعة الخضار الزاهي للمحاصيل المجاورة في الخلفية، مع ظهور شجر النخيل الباسق وبعض المباني الريفية البسيطة ومآذن المساجد التي تضفي بعداً جغرافياً لعمق الريف المصري.