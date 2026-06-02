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تصريحات عباس شومان.. كواليس عفو العائلات المسلمة والمسيحية في حادث أبنوب -فيديو وصور

كتب : محمود عجمي

10:02 م 02/06/2026 تعديل في 10:03 م
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (3)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (4)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (5)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (6)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (2)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (7)
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    جهود الأزهر للصلح في حادث أبنوب (8)

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كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمصالحات، عن تفاصيل زيارة وفد الأزهر لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم بمركز أبنوب.

وأوضح أن الزيارة جاءت في الأساس لتقديم واجب العزاء والمواساة والتضامن مع الأسر المكلومة، مؤكداً أن جميع العائلات أبدت ترحيباً كبيراً بوفد الأزهر الشريف وأعلنت قبولها التام لوساطته لاحتواء الأزمة.

عفو نهائي وجهود مستمرة للصلح

وأشار "شومان" إلى أن الزيارة أسفرت عن إعلان بعض العائلات عفوها النهائي وصفحها التام، بينما تواصل اللجنة جهودها وتواصلها مع باقي الأسر المتضررة خلال الأيام المقبلة لاستكمال مساعي الصلح النهائي.

وثمّن رئيس اللجنة استجابة الأهالي وتغليبهم لصوت العقل، ومحاولتهم التغلب على آلامهم وجراحهم رغم قسوة الحادث وتداعياته المؤسفة.

شيخ الأزهر يشكر العائلات المتسامحة

وفي لفتة كريمة، أجرى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اتصالات هاتفية بالعائلات التي بادرت بإعلان العفو النهائي، تقديراً لموقفهم النبيل وتكريمهم لتدخل الأزهر الشريف.

ولفت "شومان" إلى أن العائلات التي أعلنت العفو شملت أسرتين مسلمتين وأسرة مسيحية، مما يعكس وحدة النسيج المجتمعي المصري وتماسكه في مواجهة الأزمات.

رسالة طمأنة ونموذج إيجابي يُحتذى به

ووجه شومان رسالة طمأنة للشارع المصري بأن الأزهر ماضٍ في تأدية رسالته المجتمعية ويحظى بقبول واسع. وشدد على أن وفد المصالحات يرفض تماماً السعي للظهور الإعلامي أو استغلال الموقف للتصوير، موضحاً أن الهدف من الإدلاء بهذه التصريحات هو طمأنة الرأي العام، وإبراز النموذج الإيجابي المتمثل في العائلات التي سارعت بالعفو، ليكون دافعاً ونموذجاً يُحتذى به لإنهاء الخصومات في مختلف المحافظات.

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