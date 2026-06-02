تواجه قرى مراكز (سنورس، إطسا، أبشواي، ويوسف الصديق) بمحافظة الفيوم، أزمة حادة جراء الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، مما دفع الأهالي إلى الاعتماد على الطلمبات الارتوازية والقطع لمسافات تتجاوز 3 كيلومترات لجلب المياه باستخدام الدواب والجراكن البلاستيكية.

مطالب بحلول جذرية

وأوضح عدد من الأهالي أن الأزمة تتفاقم بشكل ملحوظ مع حلول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، إذ أشار محمد عبد النبي، من أهالي قرى الغرق بمركز إطسا، إلى أن محطات المياه الحالية لا تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة، فضلاً عن تهالك بعض الشبكات، لافتاً إلى أنهم يضطرون لشراء المياه من سيارات النقل الخاصة بأسعار مرتفعة، على الرغم من إدراج المركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أكد شاكر عبد الله، موظف، أن انقطاع المياه يؤثر سلباً على انتظام الطلاب في التحصيل الدراسي لاستغراق وقتهم في جلب المياه، فضلاً عن الأعباء الجسدية التي تتحملها السيدات جراء نقل جراكن المياه لمسافات طويلة يومياً.

خطة استراتيجية

وطالب مصطفى عبد المجيد، مهندس زراعي، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بوضع خطة استراتيجية تشمل إحلال وتجديد محطات التنقية وتوسعة الشبكات لتصل إلى أطراف القرى والمناطق المحرومة، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة وسيارات المياه المتنقلة.

رد شركة مياه الشرب

في المقابل، أكد المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة تنفذ حالياً أعمال توسعات بمحطات تنقية المياه على مستوى المحافظة، مشدداً على وجود خطة عمل تستهدف القضاء على مشكلات نقص مياه الشرب في كافة القرى والمناطق المتضررة وتباعاً وفقاً للجداول الزمنية المحددة للمشروعات.