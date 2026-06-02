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أزمة نقص مياه الشرب تضرب 4 مراكز بالفيوم.. والأهالي يستعينون بالدواب لتدبير احتياجاتهم -صور

كتب : حسين فتحي

09:33 م 02/06/2026 تعديل في 09:48 م
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    الأطفال فى رحلة البحث عن المياه بالفيوم_5
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    السيدات يحملن جراكن المياه_6
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    اللهث وراء سيارات مياه الشرب بالفيوم 1_1
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    الصغار يبحثون عن مياه الشرب بقرى بعيدة بالفيوم_7
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    رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم يتابع مأخذ المياه_11
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    رحلة البحث عن جركن ماء بقرى الفيوم_10
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    صيانة محطات مياه الشرب بالفيوم_13
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    صيانة خطوط ضخ المياه العملاقة بمحطة العزب بالفيوم_12
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    طوابير للفوز بجركن مياه بقرى يوسف الصديق بالفيوم_14
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    عجوز يصطحب حماره للحصول على جركن مياه نظيف بالفيوم_15
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    مسئولى شركة مياه الشرب يحاولون حل مشكلة نقص المياه_16
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    انقطاع مياه الشرب في الفيوم (1)_1
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    اللهث وراء سيارات مياه الشرب بالفيوم_8
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تواجه قرى مراكز (سنورس، إطسا، أبشواي، ويوسف الصديق) بمحافظة الفيوم، أزمة حادة جراء الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، مما دفع الأهالي إلى الاعتماد على الطلمبات الارتوازية والقطع لمسافات تتجاوز 3 كيلومترات لجلب المياه باستخدام الدواب والجراكن البلاستيكية.

مطالب بحلول جذرية

وأوضح عدد من الأهالي أن الأزمة تتفاقم بشكل ملحوظ مع حلول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، إذ أشار محمد عبد النبي، من أهالي قرى الغرق بمركز إطسا، إلى أن محطات المياه الحالية لا تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة، فضلاً عن تهالك بعض الشبكات، لافتاً إلى أنهم يضطرون لشراء المياه من سيارات النقل الخاصة بأسعار مرتفعة، على الرغم من إدراج المركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أكد شاكر عبد الله، موظف، أن انقطاع المياه يؤثر سلباً على انتظام الطلاب في التحصيل الدراسي لاستغراق وقتهم في جلب المياه، فضلاً عن الأعباء الجسدية التي تتحملها السيدات جراء نقل جراكن المياه لمسافات طويلة يومياً.

خطة استراتيجية

وطالب مصطفى عبد المجيد، مهندس زراعي، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بوضع خطة استراتيجية تشمل إحلال وتجديد محطات التنقية وتوسعة الشبكات لتصل إلى أطراف القرى والمناطق المحرومة، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة وسيارات المياه المتنقلة.

رد شركة مياه الشرب

في المقابل، أكد المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة تنفذ حالياً أعمال توسعات بمحطات تنقية المياه على مستوى المحافظة، مشدداً على وجود خطة عمل تستهدف القضاء على مشكلات نقص مياه الشرب في كافة القرى والمناطق المتضررة وتباعاً وفقاً للجداول الزمنية المحددة للمشروعات.

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حياة كريمة شكاوي الفيوم يوسف الصديق مياه الشرب

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