أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة العليا لمصالحات الأزهر، موافقة قبيلة آل عمار بقرية السوالم بمركز أبنوب على العفو عن فقيدها لوجه الله، إكرامًا للأزهر الشريف، مع قبول تلقي واجب العزاء، وذلك عقب مكالمة هاتفية تلقوها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

عفو مماثل من عائلة أخرى

وأضاف شومان أن عائلة الحاج منصور من أولاد علي بأبنوب اتخذت الموقف ذاته، معلنة العفو عن دم ابنتها وابنها لوجه الله، تقديرًا لدور الأزهر، وتلقت اتصالًا هاتفيًا من شيخ الأزهر لتقديم الشكر على هذه المبادرة.

زيارة وفد أزهري لتقديم التعازي

وتوجه الدكتور عباس شومان، على رأس وفد أزهري، إلى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وزيارة المصابين، نيابة عن الإمام الأكبر، في خطوة تعكس الدعم المعنوي للأسر المتضررة.

استقبال رسمي ومشاركة قيادات الأزهر

استقبل الوفد عدد من قيادات الأزهر بأسيوط، من بينهم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ سيد عبد العزيز رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور علي محمود رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة وقيادات الوعظ.

اجتماعات لتنسيق جهود إنهاء النزاعات

عقد شومان سلسلة اجتماعات بدأت بمقر جامعة الأزهر، ناقش خلالها دور المؤسسة الدينية في إنهاء الخصومات الثأرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مع استعراض الحالات التي يجري العمل على تسويتها، تلاها لقاء مع لجان المصالحات بأبنوب وأسيوط للتحضير للتحرك الميداني.

تقديم الدعم لأسر الضحايا

وتوجه الوفد إلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث، والذي أسفر عن وفاة عشرة أشخاص، لتقديم العزاء والتأكيد على وقوف الأزهر إلى جانب العائلات المنكوبة في هذه الأزمة.

جهود لنشر ثقافة التسامح

أكد شومان أن لجنة المصالحات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، تواصل جهودها لنشر ثقافة العفو والتسامح بدعم مباشر من الإمام الأكبر، مشيدًا بالعائلات التي تفضل الصلح وتنبذ العنف لما له من آثار سلبية على المجتمع.

دعم أمني ومؤسسي للصلح

من جانبه، شدد الدكتور محمد عبد المالك على استمرار دعم الأجهزة الأمنية لمسارات التسامح وإنهاء النزاعات، بما يسهم في القضاء على ظاهرة الثأر وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن

أوضح الدكتور علي محمود أن تحقيق الأمن المجتمعي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات، مؤكدًا أن تغليب الصلح يعزز استقرار الوطن ويدعم تقدمه.

دعوات لنبذ العنف وترسيخ القيم

وأشار الشيخ سيد عبد العزيز إلى أن لجنة المصالحات تعمل على احتواء الفتن ونشر القيم الإيجابية بالتعاون مع الجهات المعنية، داعيًا إلى الالتزام بالقانون وترسيخ ثقافة العفو.

تعزيز الوحدة الوطنية

ومن المقرر أن يزور الوفد مطرانية أبنوب للقاء الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح، لتقديم التعازي والتأكيد على وحدة الصف ونبذ العنف.

تحركات برلمانية لاحتواء الأزمة

في سياق متصل، كشف النائب اللواء عصام العمدة عن تحركات مكثفة لاحتواء تداعيات الحادث الناتج عن إطلاق نار عشوائي، مؤكدًا العمل على تهدئة الأوضاع ومنع تصعيد الأزمة.

تشكيل لجنة صلح عليا

وأشار إلى تشكيل لجنة صلح عليا برئاسة الدكتور عباس شومان بتوجيه من الإمام الأكبر، عقب لقاء وفد من الشخصيات العامة به، للتحرك السريع نحو إنهاء النزاع.

تأكيد على تماسك النسيج الاجتماعي

وأكد العمدة أن الحادث فردي ولا يعكس طبيعة العلاقات بين أبناء أبنوب، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع.

دور الأزهر في تعزيز السلم المجتمعي

تعكس هذه المبادرة دور الأزهر الوطني والإنساني في إخماد الفتن وتعزيز ثقافة التسامح، وسط آمال بنجاح الجهود الحالية في إنهاء النزاعات الثأرية وتحقيق صلح شامل.