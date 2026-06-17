أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" للشهادة الإعدادية، إلى جانب عدد من لجان تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بمشاركة نحو 2150 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ونائل عبدالرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب محمد صلاح عبدالبديع رئيس لجنة تقدير الدرجات، وعادل محمد عبدالعاطي موجه عام الحاسب الآلي.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مقر لجنة النظام والمراقبة بحي غرب مدينة أسيوط، حيث تابع مراحل رصد الدرجات والمراجعات النهائية، واطلع على نظم وآليات العمل داخل غرفة الحاسب الآلي، والتي تُدار وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، تحت إشراف المختصين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط داخل الكنترول، مع الحفاظ على سرية العمل في جميع مراحل الرصد والمراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التصحيح بمقر مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة، حيث التقى المحافظ مقدري الدرجات والمشرفين، ووجه بضرورة الالتزام بضوابط التصحيح والتأني في مراجعة كافة جزئيات الأسئلة، مع تفعيل المراجعة الدقيقة تحت إشراف الموجهين المختصين.

وأكد المحافظ أهمية تطبيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في أعمال التقدير، مع ضمان سرية البيانات وتأمين أوراق الإجابة، وتطبيق نظام المراجعة المزدوجة داخل اللجان، تحت إشراف مباشر من القيادات التوجيهية، مع توفير بيئة مناسبة للمصححين لإنجاز العمل في الوقت المحدد دون التأثير على الجودة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة بين الطلاب يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة عدم التسرع في أعمال التصحيح أو رصد الدرجات لضمان دقة النتائج ومصداقيتها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق بين مختلف اللجان، داخل 4 مقرات رئيسية بالمحافظة، بالإضافة إلى مقر الكنترول بحي غرب، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل.