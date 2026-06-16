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كشف التقرير الطبي الخاص بالطفلة تيا أحمد فؤاد، ضحية السقوط من الطابق السادس بإحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة، عن إصابات بالغة شملت نزيفًا بالمخ وكسورًا متعددة بالجمجمة، إلى جانب توقف عضلة القلب فور وصولها المستشفى، ورغم إنعاشها وإعادتها للحياة مؤقتًا، ظلت حالتها حرجة حتى وفاتها لاحقًا.

وكشف التقرير الطبي أن الطفلة تعرضت لنزيف كامل بالمخ، إلى جانب كسور متعددة بعظام الجمجمة، نتيجة السقوط من الطابق السادس داخل المدرسة.

وأوضح التقرير أن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وتعرضت لتوقف بعضلة القلب فور وصولها، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الطبي أجرى إنعاشًا قلبيًا رئويًا، ونجح في إعادة النبض مرة أخرى، مع استمرار متابعة حالتها داخل العناية المركزة.

أظهرت الفحوصات والأشعة وجود نزيف متعدد بالمخ مع اشتباه في نزيف داخلي نتيجة السقوط، وظلت الحالة الصحية في وضع حرج للغاية.

ورغم التدخلات الطبية المكثفة، تدهورت حالة الطفلة لاحقًا وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

وطالبت أسرة الطفلة بضرورة كشف ملابسات الحادث، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في الواقعة.