كشفت أسرة الطفلة تيا، التي لقيت مصرعها داخل إحدى المدارس في شبرا الخيمة، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الحادث، موضحة أن الطفلة كانت في يوم تعارف بالمدرسة قبل أن تتعرض للسقوط من الطابق السادس أثناء بحثها عن زملائها، وسط اتهامات بعدم وجود إشراف كافٍ.

وأوضحت الأسرة، أن والدة الطفلة أوصلتها إلى المدرسة صباحًا في تمام الساعة 9:30 ضمن يوم مخصص للتعارف بين الأطفال الجدد، وغادرت بعد الاطمئنان على استقرارها داخل المكان.

وأضافت الأسرة أن الطفلة كانت تقول لوالدتها "متسبنيش" قبل أن تتمكن إدارة المدرسة من تهدئتها وإقناعها بالبقاء، مؤكدة أن الأم غادرت بعد نحو نصف ساعة فقط.

تفاصيل التحرك داخل المدرسة

وأوضحت الرواية أن الأطفال نُقلوا إلى فناء المدرسة للعب والتعارف، ثم صعدوا إلى الأدوار العليا عبر السلالم، في وقت أشارت فيه الأسرة إلى ضعف الإشراف على الطلاب.

بحسب الأسرة، صعدت الطفلة إلى الطابق السادس أثناء بحثها عن زملائها، ودخلت أحد الفصول ثم خرجت، قبل أن تحاول استخدام كرسي لرؤية المكان، لتفقد توازنها وتسقط.

وأكدت الأسرة أن المدرسة لم تُبلغ الأم إلا في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، فيما أظهرت التقارير الطبية إصابة الطفلة بكسر مضاعف في الجمجمة، أدى إلى توقف وظائف جذع المخ ووفاتها.